Morgan assolto, per il giudice “non ha diffamato Bugo a Sanremo 2020”

Fonte: Getty Images Morgan è stato assolto, per il giudice non ha diffamato Bugo a Sanremo 2020

Morgan ha vinto contro Bugo. Il cantante, vero nome Marco Castoldi, è stato assolto nel procedimento che lo vedeva imputato per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex amico e collega con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2020, il primo targato Amadeus. Il tribunale di Imperia ha assolto l’ex marito di Asia Argento perché il fatto non costituisce reato. I giudici hanno dato ragione a Morgan in merito alla famosa lite avvenuta sul palco dell’Ariston e respinto la richiesta del pm di una condanna ad un anno e sei mesi.

Morgan ha vinto contro Bugo in tribunale: il cantante è stato assolto

Cristian Bugatti, in arte Bugo, ha trascinato Morgan in tribunale dopo il testo cambiato della loro canzone Sincero, in gara a Sanremo nel 2020. “Le brutte intenzioni, la maleducazione/la tua brutta figura di ieri sera/e l’ingratitudine e la tua arroganza/fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa/certo disordine è una forma d’arte/ma tu sai solo coltivare invidia/ringrazia il cielo sei su questo palco/rispetta chi ti ci ha portato dentro/e questo sono io”, sono i versi inventati e cantati da Morgan durante la semifinale della kermesse musicale per sbeffeggiare il collega che, secondo Marco Castoldi, non aveva dato il massimo nella precedente serata delle cover.

Un cambiamento che ha portato Bugo a lasciare il palco e alla successiva squalifica della coppia dalla gara. Il giudice del tribunale di Imperia Marta Bossi ha assolto Morgan “perché il fatto non sussiste”, stabilendo che le affermazioni fatte da Morgan non erano diffamanti ma semplici critiche artistiche.

A tal proposito l’avvocato del cantautore, Rossella Gallo, ha spiegato: “Le dichiarazioni di Morgan sono state valutate dal giudice quali critiche in ambito artistico musicale per il modo in cui il Bugatti aveva realizzato la serata cover. Bugatti ha invece voluto utilizzare questo processo per portare il tema del cambio versi e far riemergere la vicenda del caso Bugo-Morgan ai fini di propria promozione, visto che ha fatto uscire il disco il 15 marzo e ha parlato in varie trasmissioni tirando in ballo anche il processo di Imperia”.

Le parole di Morgan dopo la vittoria contro Bugo

Grande gioia da parte di Morgan, che ad oggi non ha più alcun tipo di rapporto con Bugo. Sulla chat con i giornalisti – dove negli ultimi mesi Marco Castoldi si è espresso spesso rilasciando dichiarazioni polemiche – Morgan ha mostrato tutta la propria soddisfazione per l’assoluzione: “Oggi non è la mia vittoria ma quella dell’impegno e della serietà”.

E poi: “Sia perché gli avvocati hanno studiato in modo profondo e capillare e hanno lavorato con abnegazione, e sia perché è stata data fiducia alla verità, e ha trionfato, come Cioran insegna: la verità in ultima istanza trionfa sempre”. Nessun commento, invece, è arrivato per il momento da parte di Bugo.

Prima della sentenza definitiva Morgan è tornato a parlare di Bugo in un’intervista al Corriere della Sera: “La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme”.