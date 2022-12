Milly Carlucci: tutta la verità su Iva Zanicchi, Montesano e Maria De Filippi

Fonte: Ansa Milly Carlucci

La diciassettesima edizione di Ballando con le stelle sta per chiudere i battenti, dopo una stagione ricca di colpi di scena. Adesso per Milly Carlucci è arrivato il momento di tracciare un bilancio di un’edizione seguitissima, tra scontri e polemiche, prima di ripartire con un altro dei suoi cavalli di battaglia, Il Cantante Mascherato, svelando anche qualche retroscena sui concorrenti più chiacchierati della stagione.

Milly Carlucci, quello che pensa di Iva Zanicchi e le scelte fatte su Montesano

Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha voluto raccontarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando dell’avventura che è stata questa stagione dello show che conduce ormai da molti anni. Una sfida sempre complessa, ma che le ha regalato grandi soddisfazioni: “Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina”.

Questa edizione del programma è stata molto seguita e ha tenuto incollati allo schermo quasi quattro milioni di telespettatori, grazie a un cast che ha fatto parecchio parlare di sé. Basti pensare a Iva Zanicchi, che ha tenuto banco per settimane con le sue barzellette “sconce” e gli scontri con la giuria. “Iva è Iva, non andava arginata”, ha confessato ai microfoni del Corriere. “È una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

A far discutere, durante questa edizione, anche il caso Montesano, su cui Milly non si è mai espressa del tutto. E anche sulle pagine del giornale ha ribadito di aver voluto fortemente l’attore nel suo cast: “È stata l’occasione di avere un artista che ha fatto la storia della tv e del cinema, della tv e del teatro. E durante il programma ci ha portato questo grande valore. Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione non mi posso esprimere, è una decisione aziendale e mi attengo alle scelte fatte dalla Rai”.

La verità sulla competizione con Maria De Filippi

Non è la prima volta che Milly Carlucci ne parla, e anche questa volta ci ha tenuto a sottolineare in che rapporti sia davvero con Maria De Filippi. Le due si sono sfidate per tutto l’autunno, gareggiando per gli ascolti del sabato sera, una con Ballando con le stelle e l’altra con Tu si que vales.

Nessuna rivalità per le due conduttrici, che hanno sempre saputo fare bene il loro lavoro e per questo sono diventate i volti di una serata importante come quella del sabato appunto: “Le reti mettono il loro abito migliore, quindi non ci possiamo lamentare se Canale 5 punta sui suoi prodotti più forti. Questo dualismo ha alimentato un’idea di inimicizia personale con Maria che non esiste assolutamente. Anzi spesso ci siamo sentite e abbiamo sorriso insieme su questa presunta inimicizia mortale, che però fa bene al programma”.