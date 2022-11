“Ballando con le Stelle”, l’appello di Montesano: “Diritti calpestati, tornate sui vostri passi”

Enrico Montesano non ci sta. La squalifica da Ballando con le Stelle è un boccone amaro che non riesce proprio a digerire e, come riportato da Ansa, ha deciso di rivolgere un accorato appello alla Rai, chiedendo a chiare lettere di essere reintegrato nello show condotto da Milly Carlucci. Le parole dell’attore sono dirette, così come quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina nei confronti dei vertici che hanno preso una decisione tanto drastica, senza dargli possibilità di replica.

Enrico Montesano squalificato da “Ballando”, diritti calpestati

C’è tanta amarezza nelle parole di Enrico Montesano che, del tutto contrario rispetto alla presa di posizione della Rai e della produzione di Ballando con le Stelle, è tornato a dire la sua. Come accaduto anche a Memo Remigi, reo di un gesto sconveniente nei confronti della collega Jessica Morlacchi nel salotto di Oggi è un altro giorno, anche all’attore romano non è stata data possibilità di replica: “Sono stato condannato senza processo – ha detto Montesano, come riporta Ansa – ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”.

Sono toni aspri quelli dell’attore che ha rincarato la dose nella sua dichiarazione, spiegando come non si tratti semplicemente di una questione professionale, bensì di una lesione dei propri diritti: “I valori democratici e civili, a cui si è fatto riferimento nel comunicato che annunciava la mia sospensione dal programma, da parte della Rai, sono stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione. Mi sono perfino scusato con chi si è sentito offeso”.

La piccata frecciatina alla Rai

La questione è nota al grande pubblico, ormai anche a chi non segue assiduamente Ballando con le Stelle ogni sabato sera. Enrico Montesano è andato in scena su Rai 1 lo scorso 12 novembre, ma non aveva idea che sarebbe stata la sua ultima volta nello show condotto da Milly Carlucci. Tutto per aver indossato una maglietta con il motto della X Mas (Decima Mas), divisione militare attiva durante la Seconda Guerra Mondiale storicamente schierata con i nazisti, macchiandosi di numerosi crimini di guerra.

Maglietta che, stando al racconto dell’attore, proviene da una sua personale collezione di capi e che non voleva in alcun modo essere una presa di posizione. Montesano ha sempre affermato di comprendere i motivi della sua squalifica, ma in ultimo ha sottolineato che “La stessa Rai sta realizzando un film sulle eroiche gesta del comandante della X Mas, Salvatore Todaro”. Una frase che ha tutta l’aria di essere una piccata frecciatina.

Enrico Montesano, l’appello dopo la squalifica a “Ballando”

Montesano è tornato, inoltre, su un punto cruciale: essere riammesso nel programma. E la sua adesso è diventata una richiesta formale, la stessa che – stando ai rumors – avrebbe già formulato la stessa Milly Carlucci, addolorata per l’esclusione dell’attore da Ballando con le Stelle.

“Chiedo formalmente alla Rai di tornare sui propri passi e di reintegrarmi nel programma per darmi la possibilità di spiegare ai telespettatori e all’opinione pubblica la mia posizione”, ha affermato Montesano insinuando che, in caso contrario, tutta la vicenda si rivelerebbe un vero e proprio “accanimento ad personam“ contro un “uomo libero, di pace e di dialogo come la mia storia personale ed artistica dimostra”.

“Non ho commesso alcun reato”, ha chiosato. Parole che con molta probabilità resteranno inascoltate dalla Rai che ha già ribadito di non avere alcuna intenzione di fare marcia indietro.