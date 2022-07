Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, non è finita. Parla lei: “Dobbiamo chiarire”

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

Sembra non essere affatto finita la love story sta Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. All’Isola dei Famosi qualcosa è certamente nato tra di loro: molto affiatati, i due naufraghi si sono ritrovati molto vicini nella loro avventura in Honduras. Poi però qualcosa si era rotto, come aveva confessato lo stesso Tavassi, ma non ne è convinta Mercedesz, che non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui.

Isola, Mercedesz Henger non vuole rinunciare a Edoardo

L’Isola dei Famosi ha visto nascere una certa simpatia tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi: le spiagge di Cayo Cochinos sono state scenario della nascita di un sentimento, che però nella realtà non è mai andato oltre l’evidente feeling tra i due.

I naufraghi infatti si sono avvicinati molto durante l’ultima edizione del reality show, anche se alcuni ostacoli si sono posti di fronte alla loro conoscenza. E adesso che sono tornati a casa e avrebbero modo di conoscersi meglio lontano dalle telecamere e dalle dinamiche del gioco, pare proprio che la giovane Henger non abbia nessuna intenzione di rinunciare all’ex compagno di avventura.

E mentre Edoardo ha sottolineato che Mercedesz ha soltanto giocato durante i mesi in Honduras, non è della stessa opinione la diretta interessata, che pare abbia sentito l’ex naufrago per smentire le sue ultime dichiarazioni. Intervistata da Super Guida Tv, la Henger si è detta intenzionata a rivederlo, spiegando: “Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto“.

Mercedesz, a dispetto delle parole pronunciate da Tavassi, si è detta ancora molto interessata a lui, tanto da voler comunque vederlo a telecamere spente. Riuscirà a fargli cambiare idea?

Edoardo Tavassi, le parole su Mercedesz Henger (e l’interesse per Estefania)

Edoardo Tavassi non ha mai fatto mistero di provare un certo interesse per Mercedesz Henger e l’Isola dei Famosi ha visto nascere tra loro una simpatia che non è sfuggita né al pubblico né agli altri naufraghi. Del resto in più di un’occasione lei non aveva nascosto i suoi sentimenti, come quando, incalzata da Ilary Blasi durante una diretta, aveva confessato: “Lui è la gioia di stare su quest’Isola, mi dà la forza di andare avanti”.

Edoardo però ha sempre voluto aspettare la fine del reality show per conoscersi meglio, visto che non avrebbe mai voluto iniziare una storia d’amore davanti alle telecamere. Le cose però non sono andate come (forse) entrambi speravano, visto che Tavassi ha deciso di parlare del legame con l’ex naufraga, spiegando che le loro strade si sono già divise. “Ha giocato molto – ha detto in un’intervista a PipolTv -. Quando non c’erano le telecamere sembrava capirmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico…”.

L’ex concorrente ha chiarito nei giorni scorsi di non aver gradito il gioco di strategia della compagna d’avventura, preferendo un’altra naufraga: “Tra Mercedesz ed Estefania scelgo certamente quest’ultima. La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta”.