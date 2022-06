Isola, Edoardo Tavassi chiude definitivamente con Mercedesz: “Preferisco Estefania”

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

L’Isola dei Famosi si è appena conclusa, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. Edoardo Tavassi è certamente uno di questi: amatissimo dal pubblico e ritiratosi a un passo dalla finale, è stato uno dei concorrenti più apprezzati per il suo percorso durante il reality show. Adesso che la trasmissione ha chiuso definitivamente i battenti, l’ex naufrago ha voluto chiarire i rapporti con alcune delle sue compagne d’avventura, prima fra tutte Mercedesz Henger.

Edoardo Tavassi, la chiusura definitiva con Mercedesz Henger

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi: il suo percorso durante il reality show condotto da Ilary Blasi è piaciuto talmente tanto al pubblico da nominarlo vincitore morale di questa edizione. Il naufrago ha dovuto lasciare il gioco a un passo dalla finale a causa di un infortunio, non prima di aver legato soprattutto con Mercedesz Henger, con la quale era innegabile un certo feeling.

I due si sono legati durante l’avventura in Honduras, ma ben presto è emersa una certa gelosia, soprattutto quando la figlia di Eva Henger si è avvicinata a Luca Daffrè. Adesso che lo show ha chiuso i battenti Tavassi ha deciso di parlare del legame con l’ex naufraga, spiegando che le loro strade si sono già divise. “Ha giocato molto – ha detto in un’intervista a PipolTv -. Quando non c’erano le telecamere sembrava capirmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico…”.

Edoardo non ha mai fatto mistero di non amare questo tipo di persone: “A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno”. Pare quindi che la storia sia già finita prima di iniziare, sebbene abbia ribadito durante la finale in studio la sua volontà di andare con la giovane Henger a cena.

Edoardo Tavassi e l’interesse per Estefania Bernal

Se con Mercedesz Henger l’ex naufrago ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto, con Estefania Bernal pare invece che sia nata una certa simpatia, come hanno dimostrato entrambi durante la finale dello show. Anche durante l’intervista con PipolTv Edoardo non ha nascosto un certo interesse per la modella argentina: “Tra Mercedesz ed Estefania scelgo certamente quest’ultima. La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta…”.

La stessa concorrente ha dichiarato di provare una certa simpatia nei confronti del fratello di Guendalina Tavassi. In studio, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha puntato l’attenzione sui gossip che si sono scatenati nelle ultime settimane e che vorrebbero Edoardo ed Estefania sempre più vicini. I due ex naufraghi non hanno né confermato né smentito, scherzando palesemente sulle voci di un flirt tra di loro.

Una cosa però è certa: questa edizione del programma ha visto trionfare l’amicizia, vedendo nascere un legame fortissimo tra i fratelli Tavassi e Nicolas Vaporidis, “adottato” dalla loro famiglia. Edoardo infatti ha ribadito ancora una volta la gioia di aver visto trionfare l’amico: “Per me è come un fratello. Non poteva concludersi meglio!”.