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Ufficio Stampa Mediaset Megan Ria con Ilary Blasi

A Ok, il prezzo è giusto! arriva Megan Ria. La ballerina italo-cubana, dopo aver lasciato il segno nell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata scelta da Mediaset per affiancare Ilary Blasi nel game show. Fuori le modelle Lisa Bassi e Miriana D’Agostino: l’ex gieffina avrebbe convinto maggiormente i vertici dell’azienda.

Perché Mediaset ha scelto Megan Ria a Ok, il prezzo è giusto!

A quanto pare sarebbe stata proprio Mediaset a volere fortemente Megan Ria a Ok, il prezzo è giusto!. A convincere i vertici dell’azienda sarebbe stato il comportamento tenuto dalla 22enne durante la sua partecipazione al Grande Fratello: la capacità di affrontare anche le situazioni più delicate senza trascendere nei toni, mantenendo compostezza e personalità.

Emblematico l’episodio che l’ha vista protagonista a pochi minuti dal suo ingresso nella Casa, quando Selvaggia Lucarelli le ha chiesto perché Elodie avesse smesso di seguirla sui social. Megan, che in passato è stata amica e ballerina del tour della Di Patrizi, ha risposto di essere entrata nel reality per raccontarsi e non per “parlare di questi gossip beceri”.

Un atteggiamento che sarebbe stato particolarmente apprezzato dai dirigenti di Cologno Monzese, intenzionati a valorizzare volti televisivi in linea con l’immagine che l’azienda vuole imprimere ai suoi programmi di punta.

Dietro la scelta di Megan Ria ci sarebbe anche la volontà di replicare una delle operazioni televisive più riuscite degli ultimi anni: quella di Samira Lui. Anche l’italo-senegalese, dopo un percorso al Grande Fratello caratterizzato da discrezione ed eleganza, ha trovato una nuova dimensione professionale al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.

Nel giro di poco tempo Samira è diventata uno dei nuovi volti più popolari (e amati) della televisione italiana, contribuendo al successo del game show nell’access prime time di Canale 5.

Mediaset ora punta a ripetere la stessa operazione con Megan, affidandole un ruolo che potrebbe rappresentare il punto di partenza di una carriera televisiva al di là dei talent e dei reality show. A favorirla anche la familiarità con Ilary Blasi, che l’ha già accompagnata nella sua esperienza al GF.

Quando inizia Ok, il prezzo è giusto e quanto durerà

Con il debutto fissato per lunedì 7 dicembre, le registrazioni delle 42 puntate sono già entrate nel vivo. Il programma prenderà il posto di Caduta Libera, condotto da Max Giusti con Isobel Kinnear, nella fascia del preserale di Canale 5.

Il calendario iniziale prevede la messa in onda fino alla pausa di metà gennaio, ma la durata del programma potrebbe essere rivista in funzione dei risultati delle prime settimane.

In casa Mediaset si guarda infatti al precedente de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ha ridisegnato gli equilibri dell’access prime time, riuscendo a competere con Affari Tuoi su Rai 1.

Se il ritorno dello storico quiz che fu di Iva Zanicchi, affidato ora a Ilary Blasi e Megan Ria, dovesse ottenere risultati analoghi, l’azienda potrebbe valutare un prolungamento della messa in onda ben oltre la scadenza inizialmente fissata. Dunque, a decretare il futuro del programma saranno, ancora una volta, i dati Auditel.