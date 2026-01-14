“Madonna a Sanremo 2026”, la risposta di Carlo Conti

Madonna al Festival di Sanremo 2026? Tutta la verità: ecco cosa ha rivelato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Negli ultimi giorni si è vociferato con una certa insistenza di un’ospitata di Madonna. Un sogno per i tanti fan della regina del pop, che ha da sempre un legame speciale con l’Italia. Ma a spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale.

Carlo Conti smentisce Madonna a Sanremo 2026

Lo sappiamo bene, il Festival di Sanremo è più di un evento musicale: è un rito collettivo, un intreccio di musica, costume e curiosità che ogni anno cattura l’attenzione di milioni di spettatori.

E quest’anno, dopo che i rumors su Lady Ciccone sono corsi più veloci che mai, Carlo Conti ha voluto mettere subito le cose in chiaro. Intervenendo alla Scuola di giornalismo di Perugia durante un seminario dedicato alla kermesse, il conduttore e direttore artistico ha smentito con gentilezza ma fermezza una delle voci più insistenti: Madonna non sarà a Sanremo 2026.

“Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al Festival”, ha rivelato Conti ai giovani allievi del master. “Si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato La bambola di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada“.

Poi Conti si è lasciato andare a qualche confessione più personale, raccontando il dietro le quinte del suo quinto Festival da conduttore e direttore artistico. La macchina di Sanremo funziona come un organismo a ciclo continuo: “La preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente”.

Cinque giornate di musica, luci e tensione, eppure lui riesce a mantenere un approccio quasi giocoso: “Per me è un momento di divertimento. Mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni”.

E se Sanremo è una macchina organizzativa, parte del suo fascino è anche nelle collaborazioni artistiche. Conti ha per questo raccontato con entusiasmo come abbia convinto Laura Pausini ad affiancarlo alla conduzione in tutte e cinque le serate.

“Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me”, ha ammesso. La cantante è decisa a portare al Festival la sua spontaneità. “Se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente”, ha evidenziato Conti.

Perché Madonna non sarà a Sanremo 2026

Il conduttore Rai non ha aggiunto altro circa la mancata ospitata di Madonna a Sanremo 2026 ma è probabile che quell’impossibile si riferisca alla mancanza di un cachet adeguato per la popstar 67enne, tra le icone della musica mondiale.

La cantante è stata ospite ben due volte nella città dei fiori, negli anni Novanta. Prima nel 1995, durante uno dei tanti Festival di Pippo Baudo, dove cantò Take a Bow, e poi nel 1998, quando presentò Frozen nell’edizione condotta da Raimondo Vianello.

Ma erano altri tempi: da anni, ormai, la Rai ha deciso di dire addio alle ospitate milionarie e alle celebrity internazionali, per lasciare spazio a un Festival più sostenibile e accessibile dal punto di vista economico.