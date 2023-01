Luisa Ranieri a “Domenica In”, una Lolita Lobosco in pelle. Ma scivola sui tacchi

Fonte: IPA Luisa Ranieri tra gli ospiti di "Domenica In"

A Domenica In è ospite Luisa Ranieri, pronta a vestire nuovamente i panni del vicequestore Lolita Lobosco nella serie Rai di grande successo. Questa sera prende il via la seconda attesa stagione e, per l’occasione, è stata invitata da Mara Venier per una ricca intervista. Nello studio l’attrice lascia il segno grazie ad un look semplice, contraddistinto da un’elegante longuette di pelle nera. Unica, piccola nota stonata è la scelta dei tacchi che, forse, non risaltano al meglio la bellezza del suo outfit.

Luisa Ranieri osa con la pelle, ma “inciampa” sui tacchi: il look a “Domenica In”

Il piccolo schermo ritrova la sua Lolita Lobosco, affascinante ed irriverente vicequestore protagonista della serie Rai di grande successo Le indagini di Lolita Lobosco. A prestare volto e voce all’eroina della fiction è Luisa Ranieri, talentuosa attrice della televisione e moglie del “commissario Montalbano” Luca Zingaretti. Questa sera prende il via su Rai1 la seconda stagione della serie tv e, per l’occasione, Luisa Ranieri è stata invitata da Mara Venier a Domenica In.

In occasione di questa ospitata l’attrice si è presentata con un look total black, semplice ed elegante allo stesso tempo. A una classica maglia nera ha accostato una gonna super cool, una longuette di pelle per la precisione, mostrandosi in tutto il suo fascino attraverso un’accurata scelta di stile. Rivedibile, invece, l’accostamento con i tacchi azzurri: un abbinamento azzardato, un colore che sembra stridere con l’outfit prescelto e che, forse, non lo risalta alla perfezione.

Nonostante il piccolo “inciampo” sulle calzature, Luisa Ranieri si conferma ancora una volta regina di fascino ed eleganza. E la longuette sembra fatta apposta per lei: anche in occasione della presentazione in Rai de Le indagini di Lolita Lobosco 2, infatti, l’attrice ha optato per un’elegante longuette argento metallizzato lucido.

“Le indagini di Lolita Lobosco 2”: il ritorno di Luisa Ranieri in tv

Il personaggio che interpreta nella serie, d’altronde, è anch’esso icona di stile. Il fascino e la femminilità del vicequestore Lolita Lobosco tornano prepotentemente in scena nella seconda stagione, al via da questa sera, con nuovi look ad alta seduzione. Intanto Luisa Ranieri parla a cuore aperto de Le indagini di Lolita Lobosco e della storia che ne sta alla base, ispirata agli omonimi romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

“La Genisi dice che l’ha pensato come un Montalbano al femminile, poi in realtà hanno poche cose in comune. Devo dire che i libri c’erano, il personaggio c’era e me lo sono portato a casa” spiega l’attrice a Mara Venier. Il suo successo sul piccolo schermo è frutto di impegno, passione e dedizione, ma anche di un armonico rapporto con i colleghi: “A me piace creare un clima dove non ci sono divismi e dove siamo tutti uguali. Quello che mi piace è fare gruppo. Poi sullo schermo si vedono le energie, e a me piace stare sempre in un clima morbido e rilassato”.

L’appuntamento con Lolita Lobosco è fissato per questa sera, in prima serata su Rai1, a partire dalle ore 21,25. L’edizione si comporrà di un ciclo di 6 puntate.