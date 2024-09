Fonte: IPA Fedez

Lol: chi ride è fuori, tra i comedy show più amati dagli italiani, torna con una nuova edizione, la quinta dal 2021 – quando regalò sinceri momenti di ilarità al paese in lockdown. La formula resta la stessa, e perché mai cambiarla, ma ci sono grandi novità nel cast. Via i conduttori precedenti, Fedez non sarà riconfermato da Prime Video, che lasciano il posto a due volti storici della comicità e che, senza dubbio, daranno dal filo da torcere ai futuri concorrenti.

Fedez e Matano sostituiti da Pintus e Siani

Fedez è stato tra i primi volti noti ad approdare nell’allora esordiente piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Il rapper – ultimamente alle prese con un controverso dissing – è stato conduttore di Lol: chi ride è fuori fin dalla prima edizione. Dopo quattro anni, però, Federico perde la poltrona, così come si era già ipotizzato alla presentazione dei nuovi palinsesti, quando il suo nome non è mai stato fatto. E, assieme a lui, lascia lo show anche Frank Matano, che era arrivato alla conduzione dopo un’edizione da concorrente. Con il termine forzato anche della serie The Ferragnez, si conclude dunque la collaborazione tra il rapper e la piattaforma di streaming.

E un ex concorrente sarà il nuovo presentatore di Lol 5: si tratta di Angelo Pintus, popolare comico tra i finalisti degli anni passati e nel cast anche dello spin off Lol Talent show: chi fa ridere è dentro. Al suo fianco, una new entry per il programma, ma non di certo nel mondo della comicità. Co-conduttore sarà Alessandro Siani, popolarissimo attore comico, oggi anche regista, apprezzato per film cult come Benvenuti al Sud e per i numerosi spettacoli in giro per l’Italia. L’annuncio è stato dato da Prime Video con un divertente post su Instagram: “Hai saputo?” chiedono i nuovi conduttori. E adesso sì, “è confermato” e sappiamo.

Lol 5, quando parte e chi saranno i concorrenti

Confermato dunque Lol 5, che sarà trasmesso in streaming su Prime Video, presumibilmente in 4 puntate diffuse in due tranche. Le date ufficiali non sono ancora state annunciate. A prendere parte alla sfida all’ultima risata, come sempre, un cast di comici d’eccezione i cui nomi, però, sono ancora top secret. In palio, un assegno da 100mila euro da donare in beneficenza a un’associazione a scelta del primo classificato.

Quel che è certo è che il decimo concorrente sarà un volto nuovo. Un esordiente arrivato dalla seconda stagione – confermata anch’essa – di Lol Talent Show. Il talent itinerante che gira l’Italia in cerca di talenti della risata, concedendo al vincitore l’emozione di partecipare a Lol accanto ai grandi maestri dello spettacolo. Alla conduzione dello spin off del format comico torna Mago Forest. Alla giuria, per il secondo anno consecutivo, Katia Follesa, Elio e, a prendere la sedia lasciata vuota da Pintus, Lillo Petrolo di Lillo e Greg.