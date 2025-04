Amadeus sarà presto nuovamente in onda con un programma televisivo inedito, 'Like a Star'. Nella gara, i concorrenti si esibiscono nei panni di alcuni cantanti famosi

Fonte: IPA Amadeus

L’ultima parte della stagione televisiva 2024/2025 presenterà ai telespettatori delle gradite sorprese. Su Rai 1 debutta, infatti, lo spin-off di Ballando con le stelle, mentre il Nove ha in programma un nuovo show televisivo condotto da Amadeus. Si chiamerà Like a star e intratterrà i telespettatori con le doti canore di alcuni aspiranti artisti, che non solo dimostreranno la loro bravura ma impersoneranno anche delle icone della musica mondiale.

Amadeus al timone di ‘Like a star’

Amadeus è uno dei conduttori più apprezzati degli ultimi anni. Le edizioni del Festival di Sanremo curate da lui hanno fatto segnare dei record di ascolti, ma anche con trasmissioni come Affari Tuoi e I Soliti Ignoti il presentatore televisivo ha saputo intrattenere milioni di telespettatori.

Dal 2024 è diventato uno dei conduttori di punta della rete televisiva Nove, del gruppo Discovery, dove si è già fatto notare con Chissà chi e La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Presto, però, il presentatore sarà protagonista di una nuova produzione televisiva, Like a star, un nuovo programma in cui i protagonisti sono degli emeriti sconosciuti, ma dotati di un grande talento canoro.

I concorrenti si metteranno in gioco con delle esibizioni in cui proveranno a ricordare al pubblico, nelle movenze e negli abiti, gli artisti da loro più amati, senza però scadere nell’imitazione: “Il loro talento non è solo quello di saper cantare, ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, come una stella. Non sono imitatori, la loro immagine, senza maschere, omaggerà il loro idolo”.

In ogni puntata gareggeranno 18 concorrenti, divisi in squadre e le loro esibizioni saranno giudicate da una giuria d’eccezione, composta da tre elementi: “L’esperienza, l’ironia e la genialità di Elio, la voce, l’energia e l’esplosività di Serena Brancale e la simpatia, freschezza e l’irriverenza di Rosa Chemical“.

In palio un montepremi di tutto rispetto, 50.000 euro, che verrà assegnato durante l’ottava puntata dello show, la finale, grazie a una sfida diretta tra tutti coloro che avranno trionfato negli episodi precedenti della serie. Il programma televisivo debutterà il prossimo maggio.

Amadeus, il futuro lavorativo

Amadeus ha deciso di cominciare un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, decidendo d’interrompere la sua collaborazione con la Rai e di trasferirsi al Nove. Ma, secondo i rumors, il conduttore televisivo potrebbe decidere di cambiare nuovamente azienda e rete tv, scegliendo di lavorare per Mediaset.

Secondo le indiscrezioni, infatti, l’azienda televisiva lo starebbe corteggiando per affidargli una fascia molto importante del palinsesto di Canale 5. Sembra che il gruppo dirigente abbia intenzione di sospendere la produzione di Striscia la notizia dopo ben 36 anni di messa in onda e che, al suo posto, potrebbe arrivare un game show, firmato proprio da Amadeus.

In attesa che i rumors vengano confermati o meno, il conduttore televisivo è già in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, nella veste di giudice del serale di Amici, in onda ogni sabato sera.