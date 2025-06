Amadeus conduce la quarta puntata di Like a Star, programma musicale che dà spazio alle storie dei concorrenti, suddivisi in sei team: ecco formato e giuria

Prosegue l’intrigante proposta in prima serata sul Nove di Amadeus: Like a Star. Il programma, prodotto da Banijay Italia (titolo originale, Starstruck), è giunto alla sua quarta puntata, in onda stasera mercoledì 4 giugno 2025.

Anticipazioni Like a Star

La quarta puntata di Like a Star in onda stasera sul Nove sarà colma di sorprese. Un grande spettacolo da non perdere, condotto da Amadeus. Ci siamo lasciati alle spalle un talento davvero pazzesco, quello di Alice. La sua esibizione sulle note di Christina Aguilera ha emozionato e convinto tutti, portandola la brianzola alla vittoria.

Spazio ora a sei nuovi team musicali, pronti a sfidarsi sul palco del nuovo programma in onda sul Nove. Come sempre, Amadeus non sarà affatto solo. Lo show non sarebbe possibile senza i suoi tre giudici. Voli della musica che propongono brani e musicalità nettamente differenti tra loro. Parliamo di Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical.

Non il primo rodeo per il frontman degli Elio e le Storie Tese, che di giurie ormai ha grande esperienza. Toccherà a lui e ai suoi due colleghi votare le esibizioni dei diciotto nuovi concorrenti. Tutti in gara con il sogno di raggiungere la finalissima, che mette in palio anche un premio di 50mila euro. Perché anche? Il motivo è semplice. Non c’è nulla di più prezioso di un palco prestigioso per un artista e Like a Star lo è d certo.

Anche il pubblico però vuole la sua parte. Dopo la prima manche eliminatoria, dunque, chi osserva diventa protagonista. Potranno infatti sostenere il cantante-performer preferito, sommando il proprio parere a quello della giuria di esperti.

Un programma che ha diverse anime, tutte combinate per confezionare un grande show. Da una parte possiamo parlare di un talent show, dall’altra però si tratta di un format che mira a concentrarsi sulle storie personali dei concorrenti. Una luce viene gettata su di loro e il vissuto fronteggiato fino a qui. A tutti loro viene poi data la possibilità di omaggiare un artista che amano profondamente, da sempre. Un modo per vivere un sogno e, al tempo stesso, farsi conoscere anche attraverso questa scelta. Si scoprono così influenze e trascorsi, fino a sentirsi delle star per una sera o più.

Dove vedere Like a Star

Chiunque fosse interessato a seguire la quarta puntata di Like a Star, potrà farlo in maniera semplice, da qualsiasi dispositivo. Il metodo classico prevede di collegare la propria televisione sul Nove. Nulla di più semplice. Il programma ha inizio alle ore 21:30 di stasera, mercoledì 4 giugno.

Chi invece volesse seguire lo show musicale in streaming, o magari recuperarlo in seguito, potrà collegarsi via smartphone, tablet, computer, notebook o anche smart TV all’app o sito di discovery+.