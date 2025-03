Il ricordo di Fabrizio Frizzi a La Volta Buona, Jocelyn: “Conservo il suo ultimo messaggio”

Fonte: IPA Jocelyn ricorda Fabrizio Frizzi

Il 26 marzo porta con sé un retrogusto amaro, ma ormai da sette anni è l’occasione per ricordare uno dei volti televisivi più amati di sempre. Parliamo, ovviamente, di Fabrizio Frizzi che è stato celebrato da amici e colleghi, alcuni dei quali si sono riuniti per qualche ora nel salotto de La Volta Buona. Caterina Balivo ha ospitato chi lo conosceva davvero, da Guillermo Mariotto a Enrica Bonaccorti, fino al mitico Jocelyn Hattab che con Frizzi ha condotto diversi programmi TV. Ma che, soprattutto, è stato uno dei suoi più cari amici fino all’ultimo.

Jocelyn in lacrime per Frizzi a La Volta Buona

Non è facile perdere qualcuno, specialmente quando questa persona per te ha rappresentato tanto. Un amico, un confidente, un compagno di avventure oltre che di lavoro. Fabrizio Frizzi è stato tutto questo per Jocelyn, mitico volto televisivo col quale ha dato vita a programmi TV di grande successo per la Rai. Insieme hanno condotto Tandem, tanto per citarne uno.

Jocelyn ha fatto un’eccezione per il suo Fabrizio, accettando di sedere sul sofà di Caterina Balivo a La Volta Buona, proprio nel giorno del settimo anniversario della sua morte. “Ho gli occhi pieni di lacrime”, queste le sue prime parole. Poi qualche retroscena della loro amicizia: “Abbiamo condiviso la passione per le macchine, facevamo delle gare, lui era più bravo di me – ha raccontato -. Era un momento in cui siamo stati allontanati dalla Rai. Lui e io e abbiamo trovato il tempo di dedicarci alla nostra passione”. Con lui fino alla fine, Jocelyn conserva tanti ricordi, ma non solo: “Conservo il suo ultimo messaggio”, ha ammesso con la voce rotta dall’emozione.

Il rapporto tra Frizzi e Jocelyn si è esteso nel tempo anche al fratello del conduttore, Fabio Frizzi. Lontano dalla televisione, musicista e compositore di grande successo, appena tre mesi fa Fabio ha accettato in via del tutto eccezionale di concedere un’intervista a Jocelyn nel suo podcast, per parlare di musica ma anche del fratello scomparso. Anche qui, i ricordi si son fatti vivi attraverso le sue parole, mentre la Balivo ha regalato al pubblico di Rai 1 un filmato più unico che raro, in cui Fabrizio e Fabio duettavano insieme.

Da Guillermo Mariotto ad Adriana Volpe, il ricordo degli amici

Jocelyn non è stato l’unico ospite a ricordarlo. Alle sue parole e a quelle di Antonella Clerici e di Carlo Conti, che hanno condiviso per lui un ricordo sui social, si sono aggiunte quelle di Guillermo Mariotto, che con lui ha condiviso tra le varie l’avventura a Ballando con le Stelle: “Non riesco ad abituarmi all’idea che non ci sia più – ha detto, commosso, a La Volta Buona -. Ho vissuto tante cose insieme a lui. Era timido ma soprattutto un vero pezzo di pane”.

Per Enrica Bonaccorti c’è tanta “rabbia” al pensiero che “il più buono di tutti, la più bella persona che ci sia” se ne sia andato così, ricordando però quando la figlia Stella, nata dall’amore con Carlotta Mantovan, gli somigli. Patrizio Rispo, che lo aveva conosciuto da giovanissimo, lo ha definito come una delle poche persone nel mondo dello spettacolo “a cui vuoi davvero bene, che entrano nell’anima”.

Grande collega e amico anche il musicista Marcello Cirillo, che con Frizzi ha condiviso gli esordi a I Fatti Vostri: “Di ogni artista e di ogni cantante, politico esistono sempre due versioni, quella pubblica e quella intima. Io che ho conosciuto davvero intimamente Fabrizio (…) posso dire che lui è una versione unica, una persona perbene, ed era sé stesso sia nella vita che in televisione”.

A ricordare Frizzi un’altro volto televisivo che proprio con lui ha esordito in Rai. Adriana Volpe, attualmente impegnata nel nuovo show del sabato sera Ne vedremo delle belle, ha ricordato: “Io ho iniziato nel ’94. Era al Teatro delle Vittorie, il sabato sera di Rai 1 con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Ritornare adesso su Rai 1 il sabato sera per me è come chiudere un cerchio. Avere lo studio proprio qua, all’interno di questa struttura, dove quando entri la prima immagine che vedi è proprio quella di Fabrizio con la mano alzata, quel saluto e quel sorriso… Il sorriso di Fabrizio era autentico, vero… Vedi lui che ti sorride e pensi che le persone perbene esistono. È l’esempio di un collega che è sempre stato attento, generoso, autentico”.