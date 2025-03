Antonella Clerici non dimentica Fabrizio Frizzi a 7 anni dalla morte

Fonte: IPA Fabrizio Frizzi e Antonella Clerici nel 2017

Un’amicizia unica, quella tra Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. Conduttori amatissimi, amici non solo sul palco, i due hanno sempre saputo dimostrarsi un affetto autentico anche nei momenti più duri.

Un legame capace di sopravvivere anche dopo sette anni dalla perdita di quel conduttore buono e sorridente, amato da tutti, che Antonella continua a ricordare con commozione. Il tempo passa, ma il vuoto lasciato da Fabrizio resta incolmabile. Per questo, in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa, Antonella ha voluto omaggiarlo ancora una volta con un tenero ricordo sui social.

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi

Sono passati 7 anni da quel 26 marzo 2018 in cui il pubblico italiano ha dovuto salutare tristemente Fabrizio Frizzi: un conduttore amatissimo che, venuto a mancare improvvisamente, ha lasciato un enorme vuoto non solo nei telespettatori, ma anche in quei colleghi e amici che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e lavorare accanto a lui.

Tra le colleghe più legate a Frizzi, Antonella Clerici, che ha sempre dimostrato una stima profonda per il collega e una particolare emozione nel ricordarlo in questi anni di mancanza. Anche in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa, Antonella ha voluto condividere con i follower un ricordo dell’amico: una foto che li ritrae insieme, giovani e sorridenti, corredata da un dolce messaggio: “Sono già passati 7 anni ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai”.

Un ricordo nitido, acceso, che ha saputo riempire anche il palco di Sanremo 2025 quando, nel corso della prima puntata, Carlo Conti ha voluto ricordare Frizzi proprio insieme ad Antonella e Gerry Scotti in un momento di grande commozione: con le note di Un amico in me, iconica canzone cantata dal conduttore, Conti aveva detto: “Ci sarebbe stato sicuramente anche Fabrizio quest’anno, ma nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto ma l’affetto del pubblico, e Fabrizio l’ha ricevuto. E questo credo che valga di più di tanti Sanremo”.

Da Carlo Conti a Mara Venier, il ricordo di Fabrizio Frizzi

La nostalgia per un uomo così amato come Fabrizio Frizzi risuona in diverse persone del mondo dello spettacolo che per diversi anni hanno potuto collaborare con lui e conoscere il suo lato più bello. Non è mancato, nel ricordarlo in un giorno così importante come il settimo anniversario della sua morte, anche Carlo Conti, che ha voluto condividere uno scatto insieme a lui e Antonella.

Una foto che ha da subito ottenuto una serie di commenti docilissimi: da Orietta Berti, passando per Laura Freddi, fino a Valeria Marini in molti hanno voluto condividere con Carlo un pensiero a Frizzi.

Anche Mara Venier, con una storia su Instagram, ha dedicato parole bellissime al conduttore: “Fabrizio è sempre con noi” si legge, con O forse sei tu di Elisa in sottofondo.

A distanza di anni, è sorprendente e commovente come le parole e i gesti possano lasciare un’impronta indelebile nella vita degli altri. Quei ricordi, che resistono al tempo, testimoniano la profondità dell’impatto che una persona può avere, creando legami che non svaniscono mai.