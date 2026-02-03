La Volta Buona, Gaspare ricorda Zuzzurro (9), Caterina Balivo diventa attrice (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il 3 febbraio torna una nuova puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo. La conduttrice, ancora una volta, ha portato nel suo salotto tanti ospiti, fra risate, momento commoventi e tanti aneddoti riguardanti il mondo dello spettacolo.

Il legame fra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. Voto: 8

A La Volta Buona si parla di coppie inossidabili della tv, del cinema e della musica. Fra le coppie più applaudite quella formata da Stefano De Martino ed Herbert Ballerina che oltre ad essere amici guidano insieme Affari Tuoi. Il legame fra il conduttore e il comico infatti rende speciale ogni puntata, grazie ad un feeling fortissimo, nato grazie a varie collaborazioni.

I due infatti hanno lavorato insieme in passato dal 2021 al 2024 nel programma Bar Stella , mentre dal 2023 al 2024 hanno collaborato in Stasera tutto è possibile su Rai 2. “Stefano mi disse che aveva in mente un programma un po’ arboriano e io subito pensai che forse avrei potuto essere il suo Nino Frassica – aveva spiegato lui qualche tempo fa, parlando del loro primo incontro -. È andata bene: grazie a lui sono entrato in Champions League, sto vivendo una seconda giovinezza”.

Nino Formicola e il ricordo di Zuzzurro. Voto: 9

Fra i momenti più commoventi della puntata il ricordo di Nino Formicola, in arte Gaspare, che ha voluto ricordare il suo partner sul palco e amico fraterno: Zuzzurro. Il comico e attore, vero nome Andrea Maria Cipriano Brambilla, è scomparso il 24 ottobre del 2013 a causa di un tumore ai polmoni.

Gaspare ha parlato di una malattia “veloce e violenta”, ma anche della volontà dell’artista di restare sul palco sino all’ultimo. Tutto era iniziato nel 2012 quando Zuzzurro, dopo una serie di controlli, aveva scoperto di avere un tumore. Di lì a poco il duo si sarebbe dovuto esibire.

“Aspettavo che Andrea mi passasse a prendere – ha spiegato -. Poi, mi ha chiamato il nostro segretario per dirmi che Andrea aveva un tumore di 9 cm ai polmoni. Gli avevano dato 8 mesi di vita. Quella sera io me la ricorderò per sempre. Io lo guardavo sapendo che l’avrei perso tra pochi mesi. È un ricordo terribile per me, peggio della morte stessa”.

Un ricordo drammatico e commovente: “Noi parlavamo dei nostri progetti, fino a due giorni prima che morisse. Ha avuto poi una brutta crisi, arrivederci e grazie. Lui sapeva di essere messo male, ma era convinto che avrebbe superato quella fase […] Il pubblico non ci ha dimenticati e questo mi fa pensare che abbiamo fatto bene il nostro lavoro”.

Antonella Elia e lo scontro con Achille Lauro. Voto: 7

Achille Lauro salirà presto sul palco di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti come co-conduttore. Un traguardo importante commentato anche da Antonella Elia protagonista, in passato, di uno scontro epico con l’artista. All’epoca – era il 2017 – i due erano entrambi concorrenti di Pechino Express e al termine di una prova la Elia si infuriò con Lauro, colpevole di aver colpito Jill Cooper, sua compagna d’avventura nel game show.

Di fronte alle telecamere i due si scontrarono, dando vita ad un litigio divenuto leggenda. Achille Lauro accusò Antonella Elia di essere ritornata in tv solo per farsi vedere e lei si infuriò: “Mi ha detto sei venuta qui a farti vedere in televisione! E tu che sei venuto a fare qui? – gridò -. Sono cinque anni che non faccio più l’ospite in tv. Ho fatto teatro, non voglio più fare ospitate”. Poi la frase lapidaria: “Io faccio televisione da 30 anni e tu sei nato ieri… e forse sparisci domani”.

“Oggi sappiamo che mi sono sbagliata”, ha concluso a La Volta Buona la conduttrice, scatenando l’ironia degli altri ospiti.

Caterina Balivo diventa attrice. Voto: 8

A La Volta Buona, Caterina Balivo annuncia la sua prova come attrice. La conduttrice infatti è fra i protagonisti di Agata Christian – Delitto sulle nevi, una commedia gialla diretta da Eros Puglielli con Christian De Sica nei panni del criminologo Christian Agata. L’esperto di delitti dovrà risolvere un intricato mistero insieme a Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Calabresi. Nel cast figurano anche Santacroce e Ilaria Spada, ospiti della trasmissione.

Sono stati proprio loro a svelare la partecipazione di Caterina Balivo al film, una nuova avventura che dimostra, nuovamente, il suo grande talento e l’estrema versatilità. Se La Volta Buona funziona, emoziona e riesce ogni giorno a trovare il giusto equilibrio tra intrattenimento e racconto, il merito è soprattutto della sua conduttrice. Caterina Balivo è l’anima del programma, il centro di gravità attorno a cui ruota tutto: scaletta, ritmo, clima in studio.

Con la sicurezza di una grande professionista e l’empatia di chi sa ascoltare davvero, accompagna il pubblico senza mai sovrastare gli ospiti, ma guidandoli con intelligenza, garbo e tempi televisivi perfetti. È una conduzione calda, ma mai sdolcinata, elegante, ma accessibile, che restituisce al pomeriggio Rai una dimensione autentica e riconoscibile. Puntata dopo puntata dimostra di avere pieno controllo della scena, passando con naturalezza dal racconto leggero al momento più intimo, senza forzature.

E come se non bastasse, per lei si apre ora anche una nuova avventura professionale come attrice. Un passaggio che racconta la sua voglia di mettersi in gioco e di crescere ancora, senza accontentarsi. Padrona di casa solida, volto empatico e ora anche attrice: Caterina Balivo è in uno dei momenti migliori della sua carriera.

La rinascita di Belen Rodriguez. Voto: 8

Belen Rodriguez sarà a Sanremo 2026 e a La Volta Buona viene raccontato il suo periodo più buio, fra la lotta contro la depressione e gli attacchi di panico, ma anche la voglia di rinascere. La showgirl argentina sarà di nuovo all’Ariston, dove porterà non solo il suo talento, ma anche la grande sensibilità, dopo un momento tutt’altro che semplice.

“Torno a Sanremo nella serata dei duetti, ma non come cantante – ha spiegato -. Ci sono un po’ di personaggi improbabili. Samurai Jay canta “Ossessione”. Possiamo dire che io ci sarò, il resto non si può dire”. Nessun dettaglio riguardo ciò che farà, dunque, ma di certo ne sapremo di più nei prossimi giorni, anche grazie alle anticipazioni che vengono spesso fornite nel corso dello show di Caterina Balivo.