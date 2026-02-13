Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Herbert Ballerina

Infedeltà che fanno discutere e accendono il dibattito, il successo travolgente di Affari Tuoi e il già chiacchieratissimo Festival di Sanremo 2026. Nella nuova puntata de La Volta Buona, in onda su Rai 1 venerdì 13 febbraio, si parla di tutto, senza filtri ma con quel garbo che è la cifra stilistica di Caterina Balivo.

La conduttrice attraversa i temi più caldi dell’attualità con curiosità e misura, alternando riflessioni più intime a momenti di leggerezza. E quando in studio arriva Herbert Ballerina, il ritmo cambia: battute improvvise, ironia surreale, siparietti che alleggeriscono anche gli argomenti più spinosi.

La saggezza di Lory Del Santo, voto 9

Lory Del Santo regina di cuori. Ospite di Caterina Balivo, la 67enne affronta uno dei temi più universali e spinosi: il tradimento. Lo fa con la schiettezza che la contraddistingue, trasformando esperienze personali in piccole massime di sopravvivenza sentimentale.

“Può accadere a tutti, non si sa mai”, premette, ricordando che nessuno è immune. Ma subito dopo arriva la verità più cruda: “Il tradimento ti demolisce”. La sua non è teoria, è vissuto.

“Non sei più la stessa quando c’è il tradimento: si toglie la macchia ma rimane l’alone”. Un’immagine potente, quasi cinematografica, che racconta come certe ferite si rimarginino solo in superficie.

E poi il consiglio, che sa di realismo più che di cinismo: “Nella vita bisogna abbassare le aspettative, una torta può essere buona anche se non è intera”. Un invito ad accettare l’imperfezione, a trovare dolcezza anche dove qualcosa si è spezzato.

Un nove a Lory per la sincerità disarmante, per la capacità di trasformare il dolore in riflessione e per quella resilienza che, ancora una volta, la incorona regina di cuori. Anche quando sono in frantumi.

Herbert Ballerina e il flirt con Martina Miliddi, voto 8

Direttamente da Affari Tuoi, Herbert Ballerina e Martina Miliddi in collegamento a La Volta Buona per promuovere lo speciale in prima serata su Rai 1, in onda venerdì 13 febbraio. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma con il tono leggero che li contraddistingue: risate, complicità e qualche momento di imbarazzo che rende tutto più autentico.

Herbert, fedele al suo stile, si lascia andare all’autoironia. Racconta di quando, per motivi personali, è stato assente dal programma di Stefano De Martino e prontamente sostituito. “Appena io non c’ero, gli ascolti sono impennati”, scherza, con quel modo tutto suo di sdrammatizzare e trasformare ogni potenziale scivolone in una battuta perfetta.

IPA

A sparigliare le carte, però, arriva una domanda di Caterina Balivo, che si rivolge a Martina chiedendo se sia fidanzata e invitandola a smentire un presunto flirt con Herbert. Un attimo di sorpresa attraversa lo studio – forse un lapsus, visto che si è parlato più che altro di una liaison tra Martina e Stefano De Martino – ma è proprio Herbert a rimettere subito ordine con eleganza e semplicità: “Sono fidanzato, saluto Lucia”.

La fidanzata di Ballerina è l’attrice Lucia Di Franco: sono legati da svariati anni ma il rapporto è sempre stato vissuto nel massimo riserbo.

Voto finale: otto per l’ironia disarmante, la gestione elegante dell’imbarazzo e quella leggerezza che in tv fa sempre la differenza.

Andrea Bocelli con la figlia Virginia a Sanremo, voto 8

Non mancano gli scoop sul Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Secondo Paolo Giordano potrebbe arrivare all’Ariston Andrea Bocelli. E non da solo bensì con la figlia Virginia Bocelli, entrata di recente nel cast della nuova stagione di Mare Fuori.

Quest’anno il cast della popolare serie Rai non si sposta nella città dei fiori come accaduto in passato, ma la possibile presenza di Virginia a Sanremo apre una nuova prospettiva: un debutto sul palco accanto al padre, un mix di esperienza e freschezza che promette di conquistare il pubblico.

La coppia padre-figlia potrebbe rappresentare una scelta vincente, capace di unire tradizione e innovazione, talento consolidato e promessa emergente.

IPA

Se Andrea Bocelli è ormai una leggenda della musica italiana, Virginia porta energia, personalità e curiosità, trasformando la loro possibile esibizione in un piccolo evento all’interno del Festival. L’Ariston potrebbe così diventare la cornice perfetta per un concerto familiare, dove emozione e spettacolo si incontrano, confermando che Sanremo sa ancora sorprendere con accostamenti inediti e dal grande impatto emotivo.

Perché Patty Pravo non si è presentata da Mattarella, voto 8

E a proposito di Sanremo 2026, tra i Big in visita al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella non era presente Patty Pravo. Inizialmente si era pensato a un semplice ritardo, ma l’inviato Domenico Marocchi a La Volta Buona chiarisce subito: si tratta di una leggera indisposizione. L’Ansa conferma che l’artista non sta bene, nulla di grave, ma è dispiaciuta di non poter partecipare a questa giornata storica.

La decisione, spiegano fonti vicine alla cantante, è dettata dalla cautela: pochi giorni separano l’inizio del Festival e rischiare la salute potrebbe compromettere la sua performance.

La scelta di Patty Pravo è decisamente un atto di professionalità: rinunciare a un incontro così importante per preservare la voce e l’energia necessaria alla sua esibizione dimostra quanto l’artista sappia mettere al primo posto la qualità del proprio lavoro.

IPA

Anche se, va detto, il vuoto lasciato dalla ragazza del Piper si fa sentire. La prudenza della Pravo convince, il pubblico resta in attesa del suo ritorno in tv, pronto a emozionarsi di nuovo davanti a una delle icone più amate della musica italiana. Alla fine, il voto non può che essere alto: professionalità, stile e responsabilità la rendono protagonista anche da lontano.

Il cambiamento di Fedez con Giulia Honegger, voto 7

Con Valerio Palmieri di Chi si parla invece a La Volta Buona della presunta gravidanza di Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. Il rapper sarebbe in attesa del terzo figlio. Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

La Balivo, come sempre pragmatica, invita a non lasciarsi ingannare dai dettagli più superficiali: un anello sul dito ‘sbagliato’ o un cappotto lungo e coprente non sono prove concrete, e lei scherza: “Magari ha solo freddo, a Milano fa freddo”.

IPA

In attesa di capirne di più, Palmieri ci tiene a rimarcare il cambiamento di Fedez. Da quando il rapper è innamorato di Giulia “niente più colpi di testa, non fa più parlare di lui per scandali; ha messo la testa a posto”.

Il suo passato da ribelle continua a influenzare la percezione del pubblico e solo il tempo ci dirà se e quanto Federico Lucia sia davvero cresciuto. Nell’attesa merita sicuramente la promozione per la scelta di vivere questo nuovo amore in maniera più riservata, ben lontano dagli eccessi dei Ferragnez.