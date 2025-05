LDA a La Volta Buona, i problemi di salute da bambino: “In ospedale per tanto tempo”

Fonte: IPA LDA racconta i problemi di salute da bambino

Caterina Balivo ha proposto ai suoi affezionati telespettatori una intervista inedita a LDA, ospite del suo salotto a La Volta Buona. Al secolo Luca D’Alessio e figlio del celebre Gigi, il giovane cantautore ha raccontato molto di sé, dal rapporto coi genitori – in particolare con la mamma Carmela Barbato – a un periodo della sua infanzia segnato da un problema di salute, che ancora oggi ricorda in modo cristallino.

LDA in ospedale da bambino per un problema di salute

Ha ammesso senza troppi giri di parole di essere stato sempre il più coccolato tra i figli, rispetto ai fratelli più grandi. Ma un motivo c’è e LDA lo ricorda ancora benissimo, nonostante tutto sia accaduto quando era appena un bambino.

“Ho avuto una piccola sfortuna quando ero piccolino – ha raccontato a La Volta Buona -. Sono stato in ospedale tanto tempo. Ho avuto una cosa all’altezza del bacino (…) stavo male e mamma l’ha scoperto perché non riuscivo a dormire la notte. Avevo questa febbre a 39 e mezzo, 40. Non riuscivo a fare niente. Mamma preoccupatissima, a girare mille medici, non si capiva che cosa avessi… Mamma si è accorta da sola che era un tipo di problema e forse da quel momento lì sono stato un po’ più coccolato. Ricordo tutto perfettamente, è una cosa che non mi si toglie più dalla testa. Mi ricordo che in sala operatoria non volevo nessuno se non il mio pupazzo Azzurrino, ce l’ho ancora conservato”.

Il rapporto con mamma Carmela Barbato

“Mamma” è una parola ricorrente in ogni intervista di Luca D’Alessio. E non potrebbe essere altrimenti, visto il rapporto speciale che da sempre li lega. Rapporto di cui è tornato a parlare con Caterina Balivo: “Non ci sono parole per descriverla. Io la amo più di me stesso, forse. È una persona speciale, mi ha insegnato veramente la vita. Mamma viene da una situazione molto popolare, mi ha insegnato la vita popolare e poi la vita un po’ più agiata. La fortuna che ho è di saper stare in mezzo a tutti quanti, senza fare differenze”.

Sono parole intense, che fanno eco a quanto aveva già detto ai microfoni di Verissimo, lo scorso aprile: “Sono tanto legato a mamma, mamma mi ha cresciuto. (…) Mamma è una persona che mi ha vissuto tanto. Mi emoziono a parlare di lei, le voglio un bene… che ancora devono inventare le parole. Non so come restituire quello che mi ha dato. È il vero amore della mia vita”.

È con lei che è cresciuto e le deve molto ma, seppur in modo diverso, LDA ha costruito un ottimo rapporto anche con il padre, Gigi D’Alessio, con il quale condivide da sempre la passione per la musica. Oggi vive in una famiglia allargata, frutto di un ambiente amorevole nel quale si respira rispetto, anche (se non soprattutto) per merito dei genitori che hanno messo da parte ogni astio per il bene dei propri figli, dopo la separazione.