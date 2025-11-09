La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “difende” Samira e svela il segreto per diventare Campioni

IPA Gerry Scotti

L’8 novembre è andata in onda come di consueto la puntata giornaliera de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e con Samira Lui, più che valletta ormai quasi co-conduttrice. Dopo l’ingresso di Scotti, è arrivata Samira: il conduttore le ha fatto un complimento, con un riferimento ai Gialappi, che “li prendono in giro quasi tutte le puntate”.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “difende” Samira Lui

A inizio puntata, Gerry Scotti, dopo aver presentato Samira Lui, ha fatto un riferimento al GialappaShow. Quando la Lui è arrivata in studio, bellissima come sempre, Scotti ha voluto fare una piccola puntualizzazione: “Sai che i Gialappi ci prendono in giro quasi tutte le puntate, io li seguo amabilmente, ma c’è poco da prendere in giro quando una è così. Ragazzi, cosa volete dire, eh. Splendida”. E Samira ha replicato facendo un commento sull’entrata di Scotti: “L’ho vista ed era super sexy“.

Samira è ormai parte dell’anima dello show di successo di Canale5: rispolverare un cult è sempre un rischio, ma in questo caso riuscitissimo, con milioni di spettatori che si connettono ogni sera. E Stefano De Martino con Affari Tuoi rimane a guardare: dopo il successo dello scorso anno, questa volta si è ritrovato a dover fronteggiare il Senatore della tv, ovvero Gerry, rimanendo quasi sempre un passo indietro.

Com’è andata la puntata dell’8 novembre: il segreto de La Ruota

Nella puntata del 6 novembre abbiamo visto il campione Gabriele trionfare con 100mila euro. “Abbiamo cambiato la vita di una persona”, aveva detto Scotti. Il Campione in carica, Gabriele, è stato anche informato di essere tra i protagonisti de La Ruota dei Campioni. “Abbiamo un super campione, e ti confermo che ho fatto i calcoli alla carlona. I miei autori mi confermano che sei quinto nella Classifica dei Campioni. Sarai di diritto tra i protagonisti de La Ruota dei Campioni“.

Il pubblico in studio – e anche gli spettatori da casa – si sono scatenati sulle note di I got you (I feel good), brano del 1964: Gerry l’aveva preparata con la band da giorni, e ha voluto aspettare proprio il sabato per far divertire il suo pubblico che lo sceglie ogni sera. La puntata è proseguita con le manche, da Il Regno degli Animali, introdotta proprio lunedì scorso, e la manche express. E del resto è questo uno dei punti di forza de La Ruota, che si rinnova con alcune novità in modo costante per tenere alta l’attenzione del pubblico.

Ma c’è anche un segreto: “Per diventare Campioni e restarlo ci vuole sempre una bella dose di fortuna, questa è la spiegazione de La Ruota“, ha detto Gerry dopo la bancarotta del Campione. Poco dopo però si è ripreso: “Che bello quando sanno giocare”, così il Campione in carica è stato ancora una volta tra i migliori, nonostante un po’ di difficoltà. “Sei un po’ in sofferenza, c’è la stanchezza: è normale che i Campioni dopo un po’ di giorni lontani da casa siano in sofferenza. Ora devo aprire velocemente le buste che c’è Tu Sì Que Vales“. E anche se il Campione stasera era un po’ provato, è stata comunque una bella puntata. E come ogni sera… La Ruota gira e può cambiare la vita di una persona.