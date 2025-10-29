La Ruota della Fortuna, la concorrente fa “impazzire” Gerry Scotti. Sul finale cambia tutto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 29 ottobre de La Ruota della Fortuna ci regala grandi emozioni con un Gerry Scotti padrone di casa perfetto e Samira Lui come sempre attenta alle sorti dei concorrenti, fra risate e lacrime.

La Ruota della Fortuna, Carmen nuova Campionessa

Colpi di scena e momenti di suspence a La Ruota della Fortuna. Nella puntata del 29 ottobre infatti Gerry Scotti ha incoronato una nuova campionessa. Si tratta di Carmen che, accompagnata dal marito in studio, ha regalato una partita appassionante e unica.

Al penultimo gioco infatti Carmen, proprio quando stava per vincere, si è lasciata sfuggire la possibilità di dare la soluzione. “I di Empoli”, ha detto, senza accorgersi dell’errore. “No! Che peccato!”, ha commentato Gerry che da sempre si appassiona al gioco che vive in diretta. Il conduttore ha dunque invitato la concorrente a non dare in modo affrettato le risposte per evitare altri errori.

Poi il nuovo colpo di scena con Carmen che, proprio all’ultimo round, riesce a strappare la vittoria, vincendo 31.500 euro e diventa la nuova Campionessa dello show.

A La Ruota delle Meraviglie, Carmen non sbaglia un colpo, ma sceglie di non rischiare e si porta a casa un altro assegno dal 15mila euro. “Che partita! Che colpo di scena!”, il commento di Gerry Scotti, che fa notare anche l’emozione di Samira Lui. Non è la prima volta che i due si emozionano di fronte alla vittoria di un concorrente, lasciandosi andare a lacrime, risate o urla di gioia.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, la sfida continua

Continua la sfida fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino e Gerry Scotti ormai da tempo si stanno scontrando a distanza nel tentativo di conquistare sempre più pubblico. Ormai non si parla d’altro, soprattutto dopo la scelta della Rai di accorciare Affari Tuoi per lasciare spazio alla prima serata, costretta a iniziare sempre più tardi.

Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, ha spiegato: “È una scelta fatta per rispetto del pubblico, per permettere a tutti di seguire la programmazione in orari più accessibili. È un’ottimizzazione basata sulla durata delle serate e dei titoli che precedono o seguono Affari Tuoi, cercando di non penalizzare troppo gli ascolti”.

Nella nota non è mancato un riferimento ai competitor dello show: “Spero che questa scelta possa essere d’esempio anche per altri editori, per anticipare tutti insieme l’inizio della prima serata, nel rispetto del pubblico”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Fiorello che, con la consueta ironia, ha svelato durante il programma La Pennicanza: “Pare che Affari tuoi verrà accorciato per rispetto al pubblico. Non si sa di quanto. Il motivo? De Martino vuole vedere il finale de ‘La Ruota della Fortuna’!”. Un modo divertente per commentare una sfida che ormai sta appassionando tantissime persone e che potrebbe portare a risvolti inaspettati. Si parla infatti di una prima serata per Gerry Scotti, ma anche di un nuovo programma per Stefano De Martino, diventato ormai volto di punta della Rai.

