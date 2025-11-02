La Ruota della Fortuna, la campionessa fa il colpaccio ed emoziona anche Gerry e Samira

Un sabato primo novembre speciale per "La Ruota della Fortuna": Gerry e Samira si emozionano e festeggiano davanti alla nuova campionessa

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti alla conduzione de "La Ruota della Fortuna"

A volte basta un giro riuscito, una battuta di Gerry e uno sguardo complice di Samira per cambiare il ritmo di una puntata. È successo anche sabato primo novembre, quando La Ruota della Fortuna ha regalato agli spettatori una nuova campionessa: Roberta, arrivata in studio con l’emozione in tasca e uscita con una vittoria che nessuno aveva previsto.

Affiancato da Samira Lui, Gerry Scotti ha guidato una puntata dal clima vivace fatta di indizi risolti all’ultimo momento, giri di ruota decisivi e quella complicità leggera tra i due conduttori che ormai è parte del gioco quanto le caselle sul tabellone.

E quando è arrivato il momento della verità, a trionfare è stata proprio Roberta: una vittoria che ha fatto emozionare anche Gerry e Samira.

Roberta, nuova campionessa anche grazie al colpo di Gerry

Nella puntata del primo novembre si sono affrontati davanti alla Ruota il campione in carica Giacomo, Federica e Roberta – insegnante di Formia. Una sfida che, round dopo round, ha confermato una verità assoluta: La Ruota della Fortuna è un gioco che non smette mai di sorprendere. Si può partire in sordina, sembrare fuori dai giochi, e poi ribaltare tutto quando meno te lo aspetti.

Roberta, infatti, era visibilmente emozionata e nelle prime manche non riusciva a ingranare, raccogliendo molto meno degli altri concorrenti. Ma tutto è cambiato alla manche del “Triplete”: lì Roberta si è scrollata di dosso la tensione, ha ritrovato la concentrazione e ha cominciato a macinare punti.

Il primo vero colpo di scena, però, lo ha firmato Gerry: nell’ultimo giro prende di nuovo lo spicchio dei 5.000 euro. “Sono il re del 5.000!”, ha esultato divertito sottolineando che è la seconda sera consecutiva che gli capita.

Un bonus che permette ai concorrenti di gonfiare il montepremi, ma è Roberta a sfruttarlo al meglio: vince la manche con 32.000 euro e non riesce a trattenere le lacrime. La corsa al titolo, da quel momento, è tutta sua.

La Ruota delle Meraviglie emoziona Gerry e Samira

Quando arriva alla Ruota delle Meraviglie, Roberta non è più la concorrente timida dell’inizio: ha trovato il ritmo, la voce, la sicurezza. Si vede da come legge, da come risponde, da come respira.

Gioca senza esitazioni, con quella calma che all’inizio della puntata sembrava impossibile da trovare. Riesce ad accendere di verde le prime due buste mentre la terza rimane rossa. Un semaforo che però non la scoraggia: la partita si decide all’ultima scelta.

È qui che arriva il momento più teso della serata: Roberta si affida anche al consiglio del suo compagno, sceglie la seconda busta, e dentro ci sono 100.000 euro. Scoppia in lacrime, mentre Gerry e Samira la guardano come si guardano le persone felici di esserci, non solo di condurre.

E forse il segreto del programma è proprio questo: non solo la ruota che gira, ma la complicità di chi la guida. Un’intesa umana che tiene insieme i pezzi.

Gerry gioca, Samira lo segue con lo sguardo; lui provoca, lei rilancia; lui si emoziona, lei lo accompagna con un sorriso. È una coppia televisiva che funziona perché si diverte. E chi li guarda, lo sente.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!