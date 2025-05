Isola dei Famosi, sondaggi del 21 maggio: chi esce nella puntata di stasera

Fonte: IPA Veronica Gentili

Torna l’appuntamento con l‘Isola dei Famosi: mercoledì 21 maggio va in onda in prima serata la terza puntata del reality show di Canale5 condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nelle vesti di opinionista e Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras. Una diretta che si preannuncia già “caldissima”, visto che nell’ultima settimana sono stati due gli abbandoni del gioco. Quale sarà la sorte dei naufraghi?

Isola dei Famosi, nessuna eliminazione: cosa succede

Dopo un cambio di programmazione che ha visto slittare la puntata di lunedì 19 maggio per lasciare spazio allo speciale de Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo, mercoledì 21 maggio torna in diretta l’Isola dei Famosi, con la terza puntata, in onda come sempre su Canale5 in prima serata.

L’appuntamento di questa sera si preannuncia già infuocato: sebbene siano passati pochi giorni dall’inizio della loro avventura in Honduras, i naufraghi sono già provati dai morsi della fame e dall’assenza di comfort. Le condizioni proibitive dell’Isola stanno mettendo a dura prova i nervi dei concorrenti, tanto che quelli di qualcuno hanno già ceduto.

È cosa nota infatti che Angelo Famao che Leonardo Brum si sono ritirati dal gioco, entrambi per motivi personali. Ma non solo: anche Antonella Mosetti potrebbe essere sul punto di mollare, e la decisione della concorrente potrebbe essere comunicata proprio durante la diretta di questa sera. Sempre più provata, la showgirl ha ammesso: “Non credo che andarsene significhi essere debole, è un’altra str****ta che non accetto. Andarsene significa, all’età nostra, non accettare delle condizioni“.

E così, per fare fronte ai recenti ritiri, la produzione si è vista costretta ad annullare il televoto in corso per la puntata di stasera. Nessun concorrente in nomination e nessuna eliminazione, dopo l’uscita dal gioco di Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi. Camila Giorgi invece, che aveva abbandonato Playa Uva per un infortunio, è rientrata dopo avere effettuato alcuni controlli medici: questa sera spiegherà nel dettaglio quanto successo.

I sondaggi di preferenza

Sebbene non sia prevista alcuna eliminazione, sul web gli utenti continuano a esprimere le loro preferenze per i naufraghi che hanno conquistato la loro simpatia. Dopo il suo monologo potentissimo contro Mario Adinolfi, Loredana Cannata è finita tra le grazie del pubblico e i sondaggi parlano chiaro: più del 28% hanno espresso la loro preferenza per l’attrice.

I numeri sono esplicativi anche per quanto riguarda il meno preferito degli spettatori e degli utenti: in questo caso si tratta di Mario Adinolfi, che con il 36% di voti contro a questo punto potrebbe essere il prossimo eliminato del gioco. Nel frattempo, stando alle anticipazioni, sull’Isola sono in programma tante novità. I naufraghi dovranno affrontare un trasloco inatteso per la prima volta e, tra la mancanza di cibo e del fuoco che appartiene solo a una fazione dei concorrenti, l’atmosfera sta diventando sempre più tesa. Sono previsti grandi cambiamenti che spariglieranno le carte in tavola: ce la faranno i naufraghi ad affrontare le nuove sfide che li attendono?