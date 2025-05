Isola 2025, perché non va in onda stasera 19 maggio e quando torna

"Isola dei Famosi" non va in onda il 19 maggio per un cambio di palinsesto. Quando va in onda la terza puntata

Chi, questa sera, si preparava a spegnere le luci e sintonizzarsi su Canale5 per seguire una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, dovrà fare i conti con un’improvvisa variazione di programma. Lunedì 19 maggio 2025, il reality show più discusso del piccolo schermo non andrà in onda. Un’assenza che non passa inosservata, soprattutto per il pubblico fedele che segue con attenzione le dinamiche tra naufraghi, strategie e colpi di scena in riva al mare. E che segna l’ennesima variazione di rotta. Il motivo? Un cambio di palinsesto deciso da Mediaset per fare spazio a un evento speciale. Il prime time sarà infatti occupato dalla prima delle tre serate di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo spettacolo firmato dal trio de Il Volo. Una scelta che, se da un lato celebra il talento musicale italiano, dall’altro sposta momentaneamente il baricentro dell’intrattenimento televisivo.

Isola dei Famosi non va in onda, spazio a Il Volo

Una pausa che non ha di certo colto di sorpresa il pubblico, già messo al corrente del cambio di programmazione. Ma la decisione non è frutto di imprevisti dietro le quinte né di problematiche legate all’Isola dei Famosi. Al contrario, si tratta di una strategia editoriale ben ponderata, che punta a valorizzare l’evento musicale in tre atti con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il trio lirico-pop porterà in scena un viaggio tra epoche e generi musicali, accompagnato da ospiti e performance spettacolari. Una proposta alternativa, certo, ma che per qualche sera metterà in stand-by le tensioni e le alleanze del celebre reality. Chi segue l’Isola sa quanto anche un solo giorno di silenzio possa pesare nel racconto complesso dei naufraghi: la fame, il sole spietato, le confessioni in spiaggia. Tutto si ferma. Per ora. Mediaset scommette su Il Volo, ma non dimentica i naufraghi. Anzi, li lascia lì, sospesi nel tempo televisivo, pronti a riemergere con una nuova intensità.

Quando torna in onda

Non c’è da disperare perché l’attesa sarà breve. L’Isola dei Famosi tornerà regolarmente in onda a partire da mercoledì 21 maggio, con una nuova puntata in prima serata su Canale5. La conduzione di Veronica Gentili, al timone da quest’edizione del programma, riprenderà il filo delle storie lasciate in sospeso oltre a rendere conto dei ritiri che si sono già verificati a pochissima distanza dalla prima puntata. L’Isola dei Famosi resta un appuntamento che continua a far discutere, un rituale che va oltre la semplice visione e che quest’anno è idealmente tornato indietro nel tempo grazie alla presenza di Simona Ventura nelle vesti di opinionista. La pausa del 19 maggio non è una fine, ma un intervallo. E come ogni intervallo che si rispetti, accresce il desiderio, amplifica l’attenzione e alimenta la curiosità.

Gli occhi saranno puntati sulle tensioni sempre più accese tra alcuni concorrenti e sulle prove estreme che mettono a dura prova fisico e mente. Anche questa edizione, sebbene tra alti e bassi, ha saputo mantenere viva la curiosità del pubblico, complici i protagonisti scelti e una regia che non rinuncia mai alla spettacolarizzazione emotiva. L’Isola, con la sua bellezza ostile, è più di un semplice scenario: è un personaggio a tutti gli effetti.