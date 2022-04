Isola dei Famosi evacuata, Alvin ricorda il suo momento più difficile

Maltempo all’Isola dei Famosi: i naufraghi rinforzano la capanna

L’Isola dei Famosi è gioco, sopravvivenza fame. Ma è anche maltempo. È infatti noto che in Honduras si debbano fare spesso i conti con la potenza della Natura che, a pochi giorni dall’inizio del reality, si è scagliata su Cayo Cochinos con una violenza tale da comportare l’evacuazione di tutti i naufraghi perché fossero messi in sicurezza. C’è stato un momento, in passato, in cui non sembrava esserci via di scampo. A raccontarlo, è stato Alvin.

Isola dei Famosi, cos’è successo in Honduras

Che le condizioni del tempo non fossero ottimali, lo si è evinto da quando i naufraghi hanno iniziato a mettere in sicurezza la Capanna e rinforzarla, in modo che non cedesse al forte vento. Un episodio che ha riportato alla mente di Alvin alcuni momenti di grande difficoltà di alcune edizioni passate, quando – davvero – un uragano ha messo paura ai naufraghi e a tutta la troupe.

Le sue parole a Isola Party mostrano uno scenario molto diverso da quello al quale siamo abituati. E no, non è tutto perfetto come sembra. La macchina di Isola dei Famosi è di certo ben oliata e pronta ad affrontare proprio tutto, ma ci sono stati avvenimenti che hanno messo a dura prova la resistenza di Alvin e di tutta la squadra:

“In quattro anni ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima Isola, all’inizio. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti. La prima puntata non siamo riusciti a farla. Io a Cayo con poche persone giusto per far vedere che non c’erano le condizioni per fare il programma. Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in tv. Ci sono stati attimi di paura, ma quando si è aperto un piccolo spazio nel cielo siamo riusciti a scappare in elicottero”.

Isola 2022 alla prima prova maltempo

Di certo, il forte vento dei primi giorni in quel di Cayo Cochinos non si possono paragonare all’uragano che ha costretto tutti a scappare. L’edizione di quell’anno, condotta da Alessia Marcuzzi, non è infatti potuta andare in onda alla data prevista. Nessuno, però, avrebbe potuto immaginare che dietro il forte maltempo che aveva colpito l’Honduras ci fossero delle difficoltà così incredibili.

Il vantaggio di avere un inviato storico potrebbe anche essere questo. Alvin conosce benissimo tutte le difficoltà che si legano all’Isola dei Famosi e a tutto quello che ne consegue, compresi i problemi con il tempo che spesso non è affatto clemente. In questa seconda edizione condotta da Ilary Blasi, la Natura è stata magnanima: appena qualche ora di vento, però piuttosto veloce, che ha comportato la messa in sicurezza di tutto il cast che non poteva certamente restare il balia del meteo.

Intanto, il reality tutto dedicato alla sopravvivenza prosegue con grande successo, ancora maggiore di quello dell’anno precedente. È merito, probabilmente, del cast di “ripetenti” che ha conquistato il pubblico ma anche della freschezza della conduzione, che ha saputo riportare in alto il valore di un programma veramente unico nel suo genere.