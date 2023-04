Isola dei Famosi 2023, anticipazioni stasera: litigi, prove e primi baci

Fonte: IPA Isola dei Famosi, Helena Prestes a rischio eliminazione

Mancano una manciata di ore all’inizio della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Questa prima settimana di gioco è già stata ricca di colpi di scena che sicuramente Ilary Blasi riassumerà al pubblico durante la lunga diretta.

Litigi, primi baci, piccoli cedimenti ma anche tanta voglia di mettersi in discussione hanno caratterizzato questi primi giorni dei naufraghi sbarcati alle Honduras e che stasera, come di consueto, si cimenteranno in prove ricompensa e leader.

Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni della seconda puntata

La padrona di casa Ilary Blasi, che la scorsa settimana ha esordito questa edizione dell’Isola dei Famosi con un inedito hair look, stasera avrà un gran da fare durante la seconda (lunga) puntata del reality che già promette di essere ricca di colpi di scena.

Nonostante sia passata solo una settima dallo sbarco dei naufraghi, in questi giorni in quel delle Honduras se ne sono viste delle belle.

Prima di tutto, complice anche il nervosismo per la mancanza di cibo, tantissimi sono stati i litigi, tra cui i più eclatanti hanno visto come protagonista Nathaly Caldonazzo che ha discusso sia con Helena Prestes (reduce da un malore) che con Alessandro Cecchi Paone, il quale definito l’attrice una “pescivendola” facendola andare su tutte le furie.

Sempre la Caldonazzo, per la seconda volta naufraga dell’Isola, è stata anche la protagonista del primo bacio (tra non Accopiados) di questa edizione del survivor show: durante il gioco della bottiglia (che sull’Isola viene in realtà fatto con un legnetto), le sue labbra si sono avvicinate a quelle di Luca Vetrone.

La lunghissima prima settimana dell’Isola dei Famosi 2023 è stata caratterizzata anche dalla primissima violazione del regolamento che obbliga, tra le altre cose, i diversi team di naufraghi a non aiutarsi.

Tale regola, in particolare, è stata aggirata dagli Hombres in quanto Andrea Lo Cicero ha aiutato gli Accopiados ad accendere il fuoco, elemento fondamentale per la sopravvivenza.

Isola dei Famosi 2023, anticipazioni stasera: prove ed eliminato

Oltre a parlare dei vari accadimenti di questa settimana, l’Isola dei Famosi stasera vedrà anche i già provati naufraghi mettersi fisicamente in gioco nelle consuete prove ricompensa e prova leader (ovviamente supervisionate dall’inviato Alvin) che tanto divertono il pubblico.

Inoltre, al centro della serata ci sarà sicuramente lìeliminazione. I primi due concorrenti di questa edizione del reality che rischiano di lasciare le Honduras su televoto sono Marco Predolin ed Helena Prestes che, secondo i sondaggi, sembra essere la favorita.

La Prestes, tra l’altro, è anche tra i preferiti in generale dal pubblico – insieme a Marco Mazzoli e Paolo Noise – nonostante sull’Isola non sia amatissima dalle compagne di squadra, le Chicas, che la definiscono decisamente lamentosa e polemica.

Rimanendo sui sondaggi, ad oggi (ma il gioco è ancora lungo) sembra invece che i meno amati dal pubblico siano l’Hombres Christopher Leoni, seguito dagli Accopiados Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

E pare anche che la stessa Nathaly Caldonazzo – che nell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi è stata mandata via dal pubblico alla terza settimana – sia molto apprezzata. A conferma che più un naufrago crea dinamiche (anche litigiose) e più viene premiato.