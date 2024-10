Io Canto Generation 2024, coach, giudici e concorrenti. Dove e quando vederlo

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Gerry Scotti conduce "Io canto generation"

Il tanto atteso ritorno di Io Canto Generation, il celebre talent show condotto da Gerry Scotti, è finalmente arrivato. Il programma, che ha conquistato il cuore moltissimi spettatori nelle precedenti edizioni, torna a farci compagnia in prima serata su Canale 5, promettendo un mix perfetto di musica, talento e storie emozionanti.

Questa nuova edizione porta con sé alcune interessanti novità, mantenendo però intatto lo spirito di scoperta e valorizzazione dei giovani talenti italiani.

“Io Canto Generation”, concorrenti e coach

Su Canale 5 Gerry Scotti dà il via alla nuova edizione di Io Canto Generation: un talent show in cui il padrone di casa coordinerà una sfida canora emozionante sotto lo sguardo di coach e giudici pronti a decretare le performance più emozionanti.

Ogni settimana, per un totale di sei puntate, 24 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni si sfideranno sul palco, portando la loro passione e determinazione. Il format, già collaudato nelle edizioni passate, prevede che i concorrenti siano suddivisi in sei squadre, ognuna delle quali capitanata da un artista già ben inserito all’interno del mondo della musica. Il tutto sotto la guida attenta di Roberto Cenci, che cura la direzione artistica del programma, e dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Una delle novità più attese di questa edizione riguarda i capisquadra: entra nel team Lola Ponce, affiancandosi a volti già noti come Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Lola Ponce, cantante di origine argentina, porterà un tocco di freschezza e internazionalità al programma.

I coach, con il loro bagaglio di esperienze nel mondo della musica, rappresentano una guida fondamentale per i ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. Le loro carriere costellate di successi possono ispirare e motivare i giovani talenti a dare il massimo in ogni esibizione, sapendo di poter contare su consigli preziosi e su un supporto costante, oltre che a condividere con loro le performance.

Un’occasione incredibile per i ragazzi: esibirsi davanti a una platea così vasta rappresenta una sfida emozionante, ma anche un’opportunità unica di crescita personale e professionale per far emergere il proprio talento e confrontarsi con coetanei che condividono la stessa passione.

“Io Canto Generation”, la giuria

A giudicare le performance dei concorrenti ci sarà una giuria composta da personaggi iconici della televisione e della musica italiana. Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, a cui si aggiunge Iva Zanicchi, avranno il difficile compito di valutare le esibizioni e stilare una classifica.

Tuttavia, il pubblico in studio avrà un ruolo altrettanto importante, poiché con il proprio voto potrà ribaltare i gusti della giuria. Sarà presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, che contribuirà al verdetto finale.

“Io Canto Generation”, dove e quando vederlo

Per chi non vede l’ora di seguire le avventure dei giovani talenti, l’appuntamento con la prima puntata di Io Canto Generation è fissato per mercoledì 9 ottobre, alle 21.35 circa, su Canale 5. Inoltre sarà possibile seguire la puntata in streaming su Mediaset Infinity.