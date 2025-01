Ilary Blasi non torna a Mediaset e poi rivela: “Bastian? L’ho rovinato”

Ilary Blasi resta lontana dalla tv. O almeno da Mediaset, l’azienda dove è nata e cresciuta professionalmente e dove sicuramente ha ottenuto i maggiori risultati della sua carriera fino ad oggi. È stata l’ex moglie di Francesco Totti ad annunciare che nei prossimi mesi potremo vederla solo su Netflix, dove dal 9 gennaio sarà disponibile il nuovo documentario sulla sua vita. Quello in cui racconta come è cambiata la sua quotidianità dopo la separazione dall’ex calciatore giallorosso e del magico incontro con l’attuale compagno Bastian Muller.

Quando torna in tv Ilary Blasi

Nell’ultimo anno Ilary Blasi è apparsa in tv sporadicamente. Su Canale 5 ha condotto solo Battiti Live ed è stata ospite di alcune puntate di Tu si que vales. Si è parlato di maretta con Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin ma la conduttrice ha smentito tutto. Però per ora non rientra a Mediaset: a quanto pare non ci sono progetti interessanti per lei e il suo futuro è al momento su Netflix. “Se mi rivedrete di nuovo in tv? Per ora no. Mi vedrete in tv, ma su Netflix”, ha chiarito in un’intervista rilasciata a FQ Magazine.

Nessun ritorno dunque al timone de L’Isola dei Famosi, come spifferato da qualcuno dopo il flop del 2024 di Vladimir Luxuria (e crescono quindi le quotazioni di Diletta Leotta, in pole position per guidare il reality show nel 2025). E per Ilary è in bilico anche la conduzione di Battiti Live, che ha avuto molto successo la scorsa estate e quasi sicuramente tornerà in onda nella prossima.

In questo periodo storico Ilary sembra volersi concentrare su altri progetti che spaziano dallo streaming ai social: oltre a Netflix, ha infatti aperto un account su TikTok, per avvicinarsi ancora di più al suo pubblico e soprattutto ai fan più giovani.

Fonte: IPA

Le confidenze su Bastian Muller

Non solo lavoro nella vita di Ilary Blasi, più che mai concentrata sulla sua relazione con Bastian Muller. La coppia è unita ormai da due anni: fatale è stato un incontro in aeroporto a New York. Un incontro inaspettato per entrambi, che ha cambiato per sempre le vite della soubrette e dell’imprenditore tedesco.

“Sicuramente io ho dato a lui un casino! (scoppia a ridere, ndr) Un macello! L’ho rovinato con tutti i paparazzi, dietro… È una vita che non si aspettava assolutamente. – ha ammesso Ilary – Un mondo così lontano dal suo, un modo così di vivere di certo non l’avrebbe mai immaginato. L’ho incontrato in un periodo della mia vita un po’ particolare, definiamolo così. Mi ha dato la forza del confronto, del dialogo. Ho trovato una persona con cui condividere non il passato, ma semplicemente magari dei momenti vissuti assieme. Pensiamo in due”.

E in due la coppia si concede molti viaggi. L’ultimo? A St.Barth ma prima ci sono stati la Thailandia, la Turchia, la Svizzera, la Germania, solo per citarne alcuni. “Prima non avevo tantissimo tempo per viaggiare, poi con i bambini piccoli… Quindi in questa mia nuova fase voglio vedere tutti i posti che avevo messo sulla mia lista personale”, ha detto lei.