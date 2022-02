Il Cantante Mascherato, perché Francesco Facchinetti ha saltato la puntata

Il Cantante Mascherato è giunto al suo secondo appuntamento, ma non mancano i primi intoppi. Milly Carlucci ha dovuto affrontare già la prima difficoltà: Francesco Facchinetti, uno dei giurati dello show, ha saltato la puntata del mistery show canoro, giunto alla terza edizione.

Il Cantante Mascherato, chi sostituisce Francesco Facchinetti

Milly Carlucci si è ritrovata a fronteggiare le prime difficoltà in questa nuova edizione del suo show di successo: Il Cantante Mascherato dovrà fare a meno di Francesco Facchinetti. Il perché è presto detto: l’artista è infatti risultato positivo al Covid. Un intoppo ormai frequente nelle trasmissioni televisive, che è stato ben presto risolto dalla conduttrice. Facchinetti è fortunatamente asintomatico e si è collegato all’inizio della puntata per salutare il pubblico: “Mi dispiace tantissimo non essere lì”, rassicurando sulle sue condizioni di salute.

Al posto del dj – costretto, per ovvi motivi, ad assentarsi e a rimanere in isolamento fino a che il tampone non risulterà negativo – secondo quanto anticipato da Tvblog.it ci sarà Iva Zanicchi, reduce da una soddisfacente partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante prenderà il suo posto al banco dei giudici accanto ad Arisa, Caterina Balivo e Flavio Insinna.

La Zanicchi era già prevista in puntata come ospite, pronta a duettare con le maschere insieme ad altri artisti come Dodi Battaglia, Morgan, Paolo Belli e Peppino Di Capri.

Il Cantante Mascherato, cosa accadrà nella seconda puntata

La seconda puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato riparte dopo l’eliminazione di Fiordaliso, che si nascondeva sotto la maschera della Gallina Bluebell. L’appuntamento si aprirà con lo spareggio fra Pesce Rosso ed Aquila, rimasto in sospeso venerdì scorso.

Anche stasera le maschere rimaste in gara si esibiranno con altrettanti ospiti speciali, mentre nel corso della puntata assisteremo a non uno, ma ben due svelamenti. A meno che, ovviamente, Milly non decida di lasciarci col fiato sospeso, spostando il secondo svelamento della serata alla terza puntata.

I restanti personaggi in gioco sono ancora tutti da scoprire. Quest’anno le maschere in gara sono dodici: avendo scoperto la Gallina, rimangono in gara La Volpe, La Lumaca, La Medusa, Il Cavalluccio Marino, Il Camaleonte, Il Pinguino, Il Pesce Rosso, Il Pastore Maremmano, L’Aquila, Il Drago e Soleluna, che i giurati hanno già individuato come Cristiano Malgioglio.

Il Cantante Mascherato, la giuria e le novità

Il Cantante Mascherato è ormai una trasmissione di successo, che appassiona i telespettatori: è la giuria che ha il compito di interpretare tutti gli indizi che vengono seminati puntata per puntata, e che aiuteranno anche il pubblico da casa a indovinare il personaggio che si cela dietro le maschere.

Per la terza edizione sono stati confermati subito Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, mentre il nome di Arisa, sebbene circolasse da tempo, è stato confermato da Milly Carlucci solo all’ultimo momento. Una grande novità per il programma, che aveva già visto Arisa in un’altra veste, quella di concorrente, nei panni del Barboncino.

Oltre al giurato, c’è stata un’altra new entry: Simone Di Pasquale è infatti il nuovo coreografo dello show. Il ballerino ha preso il posto di Raimondo Todaro – impegnato nella scuola di Amici nei panni di insegnante di danza – che aveva partecipato al programma nelle prime due edizioni.