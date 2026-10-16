Grande Fratello Vip, c’è già un favorito per la vittoria. E non è per niente scontato

Il Grande Fratello Vip sta procedendo velocemente e, dopo la squalifica di Simone Annichiarico, ci siamo ritrovate a dover scegliere un'altra possibile vincitrice. O vincitore

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Un mese di dirette e la Casa di Cinecittà ci ha già fatto ridere, non nel senso più sarcastico del termine, ma diciamo pure che divertire, sì. La nona edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi è partita il 17 settembre in prima serata su Canale 5 e, puntuale come ogni anno, ci chiediamo con insistenza: chi vince il GF Vip 2026? Noi un nome ce l’abbiamo. E pure un piano B che ci intriga parecchio.

Fino a qualche settimana fa avremmo puntato tutto su Simone Annicchiarico. Il figlio di Walter Chiari si era preso il pubblico in pochi giorni, soprattutto quando ha parlato della solitudine che sente da quando ha perso la sua famiglia. Poi, il 24 settembre, la squalifica per una bestemmia scappata in cucina e ripresa dalle telecamere. Da quel momento la corsa si è riaperta e, secondo noi, a raccogliere il testimone è uno solo.

Andreas Muller, perché è lui il favorito del Grande Fratello Vip

Momento confessione: quando Andreas Muller ha varcato la porta rossa il 19 settembre, con una coreografia che ripercorreva la sua vita, qualcuno lo aveva già bollato come il “comodino” di turno. Bello da vedere ma avaro di parole, come un oggetto di design che si acquista distrattamente in una fiera di quartiere. Ci sbagliavamo, perché la storia sta riservando risvolti inaspettati.

Settimana dopo settimana, il ballerino che ha vinto Amici ha mostrato un lato che la tv aveva appena sfiorato. Il racconto del fratello maggiore Daniel, colpito dalla meningite da piccolissimo, la sincerità con cui ha ammesso di essersi vergognato di lui da bambino, l’abbraccio con mamma Rosa entrata a sorpresa nella Casa: tutti ingredienti perfetti per cucinare una strategia infallibile.

Andreas ha tutto quello che serve per vincere un reality lungo. Piace a chi lo ha visto crescere ad Amici, piace alle famiglie che lo conoscono come papà di Ginevra e Penelope, nate dall’amore con Veronica Peparini, e ha alle spalle una storia che emoziona. Anche i bookmaker sembrano pensarla come noi: nelle quote sul vincitore del Grande Fratello Vip, il favorito è proprio lui.

Marina La Rosa al GF Vip, la rivincita sul Grande Fratello 2000

Adesso teniamo d’occhio lei. Marina La Rosa è rientrata nella Casa ventisei anni dopo la prima volta, in quella storica edizione del 2000 con Daria Bignardi alla conduzione e Pietro Taricone tra i coinquilini. All’epoca aveva 23 anni, si era guadagnata l’etichetta di “gattamorta” e la vittoria andò a Cristina Plevani. Oggi di anni ne ha 49, ha una laurea in Psicologia e conosce questo gioco meglio di chiunque altro là dentro.

Ed è proprio questo che la rende temibile. Nei sondaggi del forum per il televoto di inizio ottobre era nettamente in testa, e Alex Belli l’ha definita “il giocatore numero uno” della Casa. Lei stessa, nella clip di presentazione, si è descritta provocatrice, empatica e libera. Un cocktail che rimescola le dinamiche e tiene incollati allo schermo, tanto che i bookmaker la indicano come l’altra grande candidata alla vittoria.

Una sua vittoria somiglierebbe molto a un cerchio che si chiude: la ragazza del 2000 che si riprende, da donna, quello che allora le era sfuggito. E il pubblico italiano, le storie di riscatto, le ha sempre premiate.

Il nostro pronostico resta su Andreas, con Marina pronta a ribaltare tutto nel rush finale. La strada è ancora lunga e al GF basta una puntata per rimescolare le carte. Voi chi vedete con la corona in testa?