Anticipazioni Grande Fratello del 17 marzo: Alfonso Signorini e le polemiche sul televoto

Il Grande Fratello torna in tv lunedì 17 marzo, per la sua 40esima puntata, condotta da Alfonso Signorini

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Ormai siamo agli sgoccioli: il Grande Fratello giunge al traguardo della 40esima puntata, che andrà in onda lunedì 17 marzo, con la conduzione, come di consueto, di Alfonso Signorini. Il presentatore dovrà fare i conti con le crescenti polemiche sul reality show, soprattutto sul televoto, ma non solo: nell’appuntamento di stasera è prevista una nuova eliminazione, senza dimenticare confronti e faccia a faccia sempre più tesi.

Grande Fratello, le anticipazioni del 17 marzo

Il Grande Fratello si avvicina alla finale, prevista per il 31 marzo, ma sono tantissime le polemiche che gravitano attorno al reality show. Codacons e Assourt stanno lavorando a un esposto che presenteranno alla Magistratura in merito a una presunta truffa aggravata legata al televoto del programma.

Hanno stupito infatti le dichiarazioni di Alfonso Signorini durante la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, che ha parlato di gruppi organizzati capaci di influenzare l’esito delle votazioni, invalidando di fatto i voti dei veri fan dei gieffini. In base a quanto dichiarato dallo stesso conduttore, la produzione del reality potrebbe decidere di mantenere nella Casa alcuni partecipanti, rendendo vano il televoto: Signorini sarà chiamato a fare chiarezza sulla vicenda.

Il voto del pubblico, ancora una volta, sarà decisivo nella puntata di lunedì 17 marzo, perché sancirà una nuova eliminazione, forse l’ultima di questa edizione: chi dovrà lasciare la Casa a un passo dalla finale secondo i sondaggi? Non è escluso che Signorini in diretta faccia partire un televoto flash per una doppia eliminazione, così come potrebbe essere nominato il quarto finalista durante la serata: finora hanno il biglietto per la finale solamente Jessica, Lorenzo e Zeudi.

Shaila e Lorenzo, Helena e Zeudi: i faccia a faccia

Mentre si parla del televoto, intanto all’interno del loft più spiato d’Italia la tensione è alle stelle. I rapporti tra Shaila e Lorenzo ormai sembrano arrivati al capolinea: negli ultimi giorni i due non si sono risparmiati reciproche accuse e Spolverato è arrivato persino a distruggere un quadro che l’ex velina gli aveva donato nei mesi scorsi.

Anche Helena e Zeudi sono ai ferri corti, dopo lo striscione di un aereo che sosteneva l’ex Miss Italia: di certo Signorini darà spazio a un confronto tra le due, che mai come ora sono l’una contro l’altra.

Grande attesa anche per il rientro di Stefania Orlando, eliminata nella puntata di giovedì. Dopo aver visto alcuni filmati con dichiarazioni poco piacevoli nei suoi confronti, l’ex concorrente avrà modo di confrontarsi direttamente con chi è ancora in gioco.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5, il 17 marzo alle 21,35 circa, come sempre subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

In studio ritroveremo come di consueto le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia e centinaia di commenti.