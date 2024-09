La Talpa, Giulia Provvedi e Cecilia Capriotti nel cast: le indiscrezioni

La Talpa torna dopo 10 anni. Diletta Leotta svela i primi dettagli sui social. Due ex gieffine, Provvedi e Capriotti, sono candidate per il cast del reality

Fonte: Getty Images La Talpa, due ex gieffine nel programma condotto da Diletta Leotta

La macchina del programma La Talpa è in moto e sta già facendo rumore. Mediaset si prepara a rilanciare il reality dopo un decennio di pausa, e le prime voci sul cast stanno scatenando il pubblico. Tra conferme e sussurri, emerge il possibile ingresso di due volti già noti al mondo dei reality, pronte a riportare un po’ di sana competizione in tv.

Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia scuotono il web

L’aria è elettrica, e La Talpa sta per tornare. Il reality-giallo più atteso del momento si prepara a calamitare l’attenzione del pubblico, con una formula che promette scintille: volti noti del mondo dello spettacolo, mascherati da detective, dovranno smascherare chi tra loro è il traditore. Alla guida di questo intrigante show, Diletta Leotta, che ha già cominciato a stuzzicare la curiosità dei fan sui social, con video e immagini dal dietro le quinte.

A mettere un po’ di pepe sulla questione è stato Gabriele Parpiglia, il noto giornalista ed esperto di gossip, che durante un’intervista radiofonica ha lanciato la bomba: due ex concorrenti del Grande Fratello potrebbero unirsi al cast. Non serve immaginare troppo per capire che il pubblico non aspetta altro che vedere chi farà il grande passo.

I nomi fatti da Parpiglia sono decisamente intriganti. Giulia Provvedi, conosciuta come parte del duo Le Donatella, e Cecilia Capriotti, con una carriera da showgirl alle spalle, sono le due candidate. Entrambe hanno già vissuto l’intensità della casa del Grande Fratello e sanno come gestire le dinamiche di un reality show. Questa volta, però, le attende un’avventura completamente diversa.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate da Parpiglia durante il programma radiofonico Rtl 102.5: “Per quanto riguarda La Talpa stanno completando il cast. E ci sono i nomi di due ex gieffine. Hanno visionato Giulia Provvedi sorella di Silvia delle Donatella e cecilia Capriotti showgirl, che abbiamo visto al Grande Fratello e Jump“.

Un cast che promette scintille

Non solo Giulia Provvedi e Cecilia Capriotti: secondo i rumors, ci sono altri nomi pronti a far parlare. Da Alessandro Egger ad Andreas Muller, passando per Elisa Di Francisca e Jo Squillo, la lista dei candidati è ricca di personalità in grado di attirare l’attenzione e dare al pubblico lo spettacolo che si aspetta. Tra questi, spicca anche Clizia Incorvaia, di cui però non è ancora chiaro il ruolo.

Il presunto cast al completo della Talpa, stando ai rumors, dovrebbe essere il seguente:

Alessandro Egger

Andrea Preti

Andreas Muller

Cecilia Capriotti

Clizia Incorvaia

Elisa Di Francisca

Gilles Rocca

Giulia Provvedi

Jo Squillo

Lucilla Agosti

Ludovica Frasca

Marco Berry

Marco Melandri

Marina La Rosa

Orian Ichaki

Veronica Peparini

Diletta Leotta e la carica social per il ritorno del reality

I social di Diletta Leotta sono stati la fonte delle prime anticipazioni. In una delle sue storie di Instagram, la conduttrice si è ripresa davanti allo specchio, sfoggiando un look casual ma intrigante: décolleté gialle, pantaloncini e l’iconica felpa ufficiale de La Talpa. Il vero colpo di scena è arrivato quando ha zoomato sul logo del programma, rivelando un’impronta digitale gialla accompagnata dalla scritta “La Talpa – Who is the Mole?”. Un indizio che non lascia spazio a dubbi: il gioco sarà tutto incentrato su strategie e tradimenti.