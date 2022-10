“GF Vip”, pignoramento per Pamela Prati: arriva la notifica in diretta

Fonte: IPA Notifica pignoramento per Pamela Prati al GF VIP

Pamela Prati continua a far parlare di sé. Dopo aver rispettato gli accordi con Alfonso Signorini, raccontando la propria versione dei fatti sul caso Mark Caltagirone, la showgirl si ritrova a dover fronteggiare un pignoramento. Il GF Vip lascia spazio a un ufficiale giudiziario, aprendosi a un nuovo caso che farà molto discutere.

Pamela Prati: pignoramento al GF Vip

Si torna a parlare di Pamela Prati, così come avviene regolarmente da quando ha rimesso piede nella casa del Grande Fratello VIP. Ha versato molte lacrime durante la confessione sul caso Mark Caltagirone. Ha raccontato d’essere stata truffata. Un raggiro complesso, che l’ha messa in ginocchio. La sua versione dei fatti non ha convinto del tutto chi era in studio, in primis Sonia Bruganelli, ma di certo getta nuova luce su alcuni eventi e interviste rilasciate dalla showgirl.

Il tono cambia del tutto ora, dal momento che deve fronteggiare una notifica di pignoramento. La notizia è stata lanciata da Leggo e confermata dallo studio legale incaricato, Legalteams: “Un atto per il recupero delle spese legali dovute da Pamela Prati per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana”.

Difficile pensare che un ufficiale giudiziario possa prestarsi al grande gioco del reality Mediaset. La consegna non avverrà sotto l’occhio delle telecamere, con ogni probabilità. Di sicuro sarà però raccontato nei dettagli l’evento, evidenziando le reazioni della protagonista in questione.

Piccola curiosità legata all’atto. Il terzo pignorato è Endemol Shine Italy, ovvero la società che produce il GF Vip. Il motivo è presto spiegato. La casa di Cinecittà rappresenta attualmente il domicilio lavorativo temporaneo di Pamela Prati. Il codice di procedura civile prevede che la notifica avvenga dunque lì.

“Le sentenze che condannano al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni. Tuttavia, ad oggi, recuperare le cifre è stato impossibile”. Ancora una storia complessa, dunque, di cui la “vippona” dovrà rispondere pubblicamente. Anche in questo caso ci sarà spazio per una sua versione dei fatti?

Caso Mark Caltagirone: la verità di Pamela

Il racconto strappalacrime di Pamela Prati al Grande Fratello VIP non poteva non avere conseguenze. Lei sostiene si tratti dell’unica versione e non della sua. In pratica è certa che nessuno possa contraddirla.

Nel corso della puntata, però, Sonia Bruganelli aveva sollevato alcuni dubbi. Uno su tutti il fatto che una persona truffata abbia deciso di farsi intervistare più volte e, presumibilmente, ottenere del denaro da questa vicenda losca.

Pamela Prati ha smentito tutto, sottolineando d’aver solo perso denaro e non guadagnato. Parole che non paiono aver convinto la moglie di Paolo Bonolis. I toni si sono accesi, ma poi tutto è rientrato e terminato con le lacrime della concorrente, abbracciata dagli altri inquilini dell casa.

Il caso Mark Caltagirone non è chiuso. Non del tutto almeno. La showgirl, intanto, dovrà tornare a parlare a cuore aperto, spiegando l’ultima vicenda che la vede protagonista. La puntata del GF VIP del 13 ottobre promette spettacolo e il pubblico dovrà nuovamente decidere se crederle o meno.