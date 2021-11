GF Vip, novità in vista: perché cambia il giorno della messa in onda

GF Vip 6: il cast ufficiale

Novità in vista per la programmazione del Grande Fratello Vip: la sesta edizione del reality dedicato ai volti noti del mondo dello spettacolo italiano cambierà giorno della messa in onda a partire da gennaio.

GF Vip, perché cambia il giorno della messa in onda

Mediaset cambierà il suo palinsesto a partire da gennaio: a svelarlo è TvBlog, che ha anticipato novità nella messa in onda del GF Vip. La sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà incontro a dei cambiamenti.

Con l’arrivo delle nuove partite di Coppa Italia e più avanti con quelle di Champions league la rete ammiraglia di Mediaset potrebbe destinare la serata del mercoledì alle telecronache dirette delle partite di calcio dei due tornei. Così in quella serata, finora destinata alle fiction, “non era più conveniente posizionare i prodotti di questo genere televisivo previsti per il nuovo anno, è per questo motivo che si è deciso di rimescolare le carte”, si legge sul portale dedicato al mondo della tv.

In questo modo le fiction previste per la nuova stagione televisiva – Più forti del destino, Fosca Innocenti e Viola come il mare – saranno spostate al venerdì, serata che al momento è dedicata al secondo appuntamento settimanale del reality. Il GF Vip dovrà così sacrificarsi e spostarsi al giovedì sera, serata più complicata in termini di ascolti.

Il Grande Fratello andrà quindi in onda il lunedì ed il giovedì sera e tutto questo fino alla finale, prevista come è noto la metà del mese di marzo e non come stabilito inizialmente il 13 dicembre prossimo. Il giovedì sera potrebbero esserci match di Coppa Italia, in quel caso il reality andrà in onda solo di lunedì.

GF Vip, cosa accadrà

Quella del GF Vip 6 è un’edizione che sta facendo molto parlare di sé: dopo l’ufficializzazione del prolungamento dello show, che finirà a metà marzo, alcuni dei “vipponi” all’interno della Casa potrebbero scegliere di abbandonare il gioco, dato che non sono a conoscenza delle decisioni della rete.

Stando alle ultime indiscrezioni in circolazione e da alcuni dialoghi tra i concorrenti nella casa, si può escludere il prosieguo del reality per ben cinque concorrenti. Sembra infatti che Katia Ricciarelli stia già portando via le sue cose dalle stanza privata, Bortuzzo ha ribadito ad Aldo Montano che lui non vede l’ora di uscire a dicembre, mentre quest’ultimo vuole trascorre il Natale con la moglie e i figli.

Francesca Cipriani invece ha tutte le intenzioni di riabbracciare il suo fidanzato Alessandro, che proprio in una delle scorse puntate le ha chiesto di sposarlo e, infine, Gianmaria Antinolfi che avrebbe degli impegni di lavoro a gennaio.

Nel frattempo Alfonso Signorini sta già correndo ai ripari, facendo entrare nuovi concorrenti nel loft di Cinecittà: sono infatti stati registrati due nuovi ingressi, quelli di Maria Monsé e Patrizia Pellegrino. Sarebbero programmati per dicembre, invece, gli arrivi di Vera Gemma e di Nathalie Caldonazzo.