“GF Vip”, la gaffe di Spinalbese: tre cose che forse vi siete persi e che solo noi vi diciamo

Fonte: Video Mediaset Antonino Spinalbese al "GF Vip"

Un quarto di puntata è dedicata a lui, ad Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e uomo più conteso della Casa. L’ex parrucchiere è finito al centro di una nuova dinamica, stavolta studiata dalla produzione, che ha deciso mettergli a fianco una sua vecchia fiamma, della quale non ricordava il nome.

Il blando tentativo di reintrodurre Ginevra Lamborghini non è andato a buon fine. Anzi, sembra che sia proprio fallito. Spinalbese non ha occhi che per se stesso (e per la sua bambina, come ha dichiarato), quindi quello di inserire Dana Saber come nuova concorrente potrebbe essere l’ultima carta del GF per provare – almeno – a smuovere le acque. Ma siete sicuri di aver visto proprio tutto? Ecco tre cose che forse vi siete persi.

GF Vip, tremenda gaffe di Antonino Spinalbese

Ha sempre l’aria del latin lover, di quelli che pensano di saperla proprio lunga. Antonino Spinalbese è spavaldo, sicuro di sé, sicuro di piacere alle ragazze presenti all’interno della Casa e a tante fuori. Il GF continua quindi a giocare su questo suo fascino inesplorato persino da lui che, comunque, si mostra gentile con tutte.

L’ultimo atto, dopo l’ingresso fallimentare della splendida Ginevra Lamborghini, si è consumato nella puntata del 19 dicembre, in cui è entrata una sua ex fiamma di nome Dana Saber. Spinalbese l’ha guardata con gli occhi sgranati, con uno stupore che ha lasciato attonito persino Alfonso Signorini.

Il conduttore ha cercato di rinfrescargli la memoria, raccontando una storia legata a una sciarpa di lana che sarebbe appartenuta proprio a lui: “Torniamo indietro di 6-7 anni, una giornata di pioggia, avevi cominciato da poco a fare il tuo mestiere di hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e le hai regalato quella sciarpa”. Buio, buio pesto. Spinalbese non ricorda ma saluta con grazia: “Ciao Dana”. Ma non si ricorda di lei, che entra nella Casa come nuova concorrente. Ennesimo tentativo non andato a buon fine.

GF Vip, George Ciupilan incontra una sua ex

George Ciupilan, concorrente del GF Vip fin dal primo giorno, continua a rimanere avvolto nell’ombra. Educato, sensibile e con una storia difficile alle spalle, non è riuscito a farsi largo tra gli altri Vipponi e prosegue a far parte del gruppo con un ruolo del tutto marginale. Il suo nome viene però oggi associato a una ragazza speciale, Samara Tramontana, sua ex fidanzata giunta a Cinecittà per chiedergli di fare pace col passato e provare a costruire qualcosa insieme.

“Ti ho seguito tantissimo, mi sono emozionata a vedere il tuo percorso e non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana, corta, ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati di rispetto, siamo stati troppo rancorosi e forse anche troppo infantili. Mi dispiace, voglio mettere da parte questa situazione e avere con te quel tipo di rapporto umano di amicizia che non abbiamo mai avuto”.

Felice di vederla lì per lui, Ciupilan accetta le sue scuse e spiega come sia finita la loro relazione, durata pochissimo ma vissuta intensamente: “Abbiamo avuto dei momenti e un percorso differente. Lei voleva godersi di più i social e non voleva iniziare una relazione un po’ più seria. Poi ci sono state cose diverse di mezzo, di cui mi sembra giusto non parlare adesso, ci siamo distaccati e abbiamo perso del tutto il rapporto”.

GF Vip, Luca Salatino incontra i genitori

È di certo uno dei concorrenti più amati. È spontaneo, sincero e innamoratissimo della sua fidanzata Soraia, pronta a sostenerlo in qualsiasi passo. Luca Salatino aspettava da tempo un messaggio dei suoi genitori, che è arrivato proprio nella puntata del 19 dicembre e in presenza: “Forse non sono stato un padre perfetto, dovevo abbracciarti di più, purtroppo da mio padre non ho ricevuto queste carezze, sono stato ragazzo anche io. Voglio dirti che ti ho voluto bene, te ne voglio e te ne vorrò sempre perché sei il mio sangue. Vai avanti così”.

L’ex Tronista non è però rimasto sorpreso da questa dimostrazione avuta dal padre: “Lo so che mi vuoi bene, a modo tuo me l’hai dimostrato. Non ti ho mai visto piangere in 30 anni”.

Una puntata ricca di emozioni che è stata gradita dal pubblico. Il GF Vip si conferma tra i programmi più seguiti, tenendo incollati al teleschermo 2.819.000 spettatori totali con il 23.22% di share (24.15% sul target 15-64 anni), con picchi del 40% di share e 3.918.000 spettatori totali. Rilevante il dato sul pubblico giovane: 35.5% di share sul target 25-34enni.