“Soffro per lei”. Ginevra Lamborghini, parla la mamma dopo la squalifica dal “GF Vip”

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip 7 dopo la frase su Marco Bellavia: “Si merita di essere bullizzato”. La decisione della produzione è stata irrevocabile, ed è arrivata in diretta nella puntata di lunedì 3 ottobre. Alfonso Signorini aveva annunciato dei provvedimenti, e ci sono stati. La reazione della ragazza è stata a dir poco incontenibile: pentita del suo comportamento, ha avuto paura della gogna mediatica. E a riguardo è intervenuta proprio la mamma, Luisa Peterlongo.

GF Vip 7, la squalifica di Ginevra Lamborghini: parla la mamma

“Sono la mamma di Ginevra (…) non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo“, ha iniziato così la sua lunga lettera su Twitter. Luisa Peterlogo, mamma di Ginevra Lamborghini, che ha espresso il suo dispiacere per quanto avvenuto a Marco Bellavia. “Gli chiedo scusa personalmente”.

Il caso di Bellavia ha colpito tutti: pubblico, sponsor, concorrenti nella Casa, produzione e Alfonso Signorini stesso, che ha sempre protetto determinate tematiche. Luisa Peterlongo, tuttavia, ha scelto di parlare della figlia. “Non voglio giustificarla. Come mamma, però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona, ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo“.

La paura di Ginevra Lamborghini

Sin dal primo momento in cui è stata squalificata, si è parlato di “agnello sacrificale“. In effetti, la Lamborghini è stata l’unica a “pagare” direttamente, perché Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico. “Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali… gli stessi che si indignano e gridano ‘no al bullismo‘. Non vedo una fine a tutto questo odio”. Dopo la squalifica, in tanti si sono riversati sul profilo Instagram di Ginevra per “gioire” del provvedimento.

Ma la maggior parte dei commenti aveva una natura offensiva. Al bullismo non si replica con altro bullismo. E su questo tutti dovremmo essere d’accordo. Ginevra ha pagato per la sua frase, per aver voltato le spalle alla sofferenza di un uomo che non è stato capito, nemmeno dalla produzione stessa. E non è un caso se si parla di “errore di valutazione“, ammesso dallo stesso Signorini in diretta televisiva.

L’intervento di Luisa Peterlongo

L’impressione è che Ginevra abbia pagato non solo per se stessa, ma un po’ per tutti, dal momento in cui altre persone coinvolte nella vicenda Bellavia sono rimaste in casa, come Charlie Gnocchi e Gegia (che al momento rischia di essere radiata dall’albo degli psicologici). “Mia figlia umiliata e messa sul patibolo, data in pasto agli squali. Senza vergogna”, così ha commentato Luisa Peterlongo in un post sul profilo del Grande Fratello.

In tanti poi le hanno chiesto le condizioni della figlia, che si è detta “sconvolta e dispiaciuta” per quanto successo. Secondo quanto ha appreso Fanpage, Bellavia potrebbe tornare già nella puntata del 6 ottobre per un confronto. Ci si chiede se sarà presente anche la Lamborghini, così come Ciacci. La situazione è estremamente tesa e delicata, anche e soprattutto perché gli sponsor hanno preso le distanze da quanto accaduto in diretta televisiva.