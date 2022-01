GF Vip, il nuovo (presunto) ingresso che metterebbe in discussione Signorini

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sui social, si sa, una voce non fa in tempo a essere condivisa che immediatamente inizia a circolare come in un vortice senza freni. Ce n’è una in particolare che sta facendo molto discutere a proposito di un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6 che – dobbiamo ammetterlo – metterebbe in discussione la strategia di Alfonso Signorini e (in un certo senso) il senso stesso del reality. Il conduttore è davvero pronto a cambiare le carte in tavola?

GF Vip, il nuovo (presunto) ingresso in Casa

Anche se la notizia è stata data come “ufficiale”, in verità non c’è alcuna conferma da parte della produzione del GF Vip (almeno per il momento). Sui social circola la voce, sempre più insistente, che a fare il suo ingresso nel reality show di Canale 5 sarà il modello e personal trainer Gianluca Costantino.

Ecco appunto, vi starete già ponendo la fatidica domanda: chi è costui? Gianluca Costantino non è un volto noto nel mondo dello spettacolo, sebbene su Instagram abbia un profilo di tutto rispetto che vanta più di 20mila follower. Sappiamo che – come anticipato – lavora come modello e personal trainer, dal suo profilo si evince anche che sia un consulente finanziario. Inoltre, a quanto pare da tempo ha un legame d’amicizia con Alessandro Basciano, già concorrente del reality.

Basta scorrere le immagini del suo profilo Instagram per capire che il suo ingresso al GF Vip esaudirebbe la richiesta delle Vippone del tanto anelato “bono”. Gianluca è un super palestrato dal fascino mediterraneo e non a caso lavora nel mondo della moda, in particolare nelle campagne di intimo maschile. Di certo la sua presenza in Casa non passerebbe inosservata.

La strategia di Alfonso Signorini

Dobbiamo essere realistici. Leggendo il nome di Gianluca Costantino fatichiamo a capire subito di chi si tratti, anzi per cogliere qualche informazione in più a proposito di questo nuovo (presunto) concorrente del GF Vip occorre scavare a fondo, sbirciare il profilo Instagram, affidarsi a “voci” che neanche possiamo confermare.

E già questo basterebbe a capire che la sua presenza in Casa rappresenterebbe una bella svolta per il reality di Alfonso Signorini. Confermando la partecipazione di Costantino, il conduttore cambierebbe decisamente le carte in tavola ammettendo in Casa la presenza di un Vip che proprio tale non è.

Ma sarebbe in perfetta linea con le scelte che ha già fatto per il resto del cast. A parte (pochi) volti noti come Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Giucas Casella e altri che sono in qualche modo le “vecchie leve” del mondo dello spettacolo, tutti gli altri concorrenti sono giovanissimi e in gran parte legati al mondo dei social. A cominciare dalle Princess – Lulù, Jessica e Clarissa – che quasi nessuno di noi conosceva prima che entrassero nella spiatissima Casa di Cinecittà.

La strategia di Alfonso Signorini e degli autori – seppur criticata da molti – sembra stia ripagando in termini di ascolti, al punto che il reality è stato prolungato fino al 14 marzo 2022. Ma a questo punto ha senso chiamare i concorrenti “Vipponi”? Il pubblico si pone questa e altre domande, intanto però continua a seguire il reality con la consueta passione.