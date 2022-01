GF Vip, la sorpresa di Amoruso per Manila e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Puntata ricca di emozioni, quella del GF Vip del 22 gennaio 2022, che ha visto il ritorno di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro. La ex Miss Italia, sempre più in preda alla stanchezza e alla nostalgia di casa, si sta isolando dal gruppo e ha rotto la sua amicizia con Soleil Sorge. A sorreggerla è però Katia Ricciarelli, sempre pronta a porgerle la sua spalla nel momento del bisogno. Vediamo quali sono le tre cose che, forse, vi siete persi.

Manila Nazzaro incontra Lorenzo Amoruso

Un amore grande, quello che lega Manila Nazzaro a Lorenzo Amoruso, ed è a questo che l’ex Miss Italia si appiglia ogni volta che si sente mancare la terra sotto i piedi. Lui c’è sempre stato, anche nei momenti più duri, e non si è mai smentito. L’ha raggiunta sul tappeto rosso per ricordarle il suo amore e per restituirle quel sorriso che sembrava avere perduto.

Nonostante la stanchezza e le incomprensioni con alcuni dei concorrenti, è una delle inquiline di punta di questa sesta edizione condotta da Alfonso Signorini. Sempre aperta al confronto e al dialogo, ha stretto amicizia quasi con tutti, in particolare con Katia Ricciarelli alla quale ha rivelato tutto il dolore per la perdita della bambina che aspettava da Amoruso.

Lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli

Ci sono drammi che si consumano anche al di fuori delle mura della Casa del Grande Fratello Vip. È questo il caso dello scontro tra Aldo Montano e Alex Belli, che ancora non riescono a trovare un punto d’incontro e ritrovare quella bella amicizia che avevano avviato all’inizio del reality insieme a Manuel Bortuzzo.

Il diverbio è avvenuto durante durante la pubblicità ma è proseguito anche al ritorno in studio: “Ma niente, fa il provocatore di basso livello. Con me casca malissimo. Siamo contro la violenza, spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie”. Belli non ci sta e ribatte: “Ormai è una diatriba atavica con Aldo che mi provoca. Sappiamo tutti quello che sei. Sai solo alzare le mani”.

Alfonso Signorini ha cercato invano di placare gli animi, ma Aldo Montano ha ampiamente dimostrato di non sopportare proprio Alex Belli, nonostante all’inizio avesse dimostrato di essere molto affezionato a lui. Il campione olimpico di scherma non ha gradito il suo comportamento con Soleil e la conseguente mancanza di rispetto a Delia, che gli ha fatto notare in diverse occasioni.

Manuel Bortuzzo lascia la Casa

Quella che sembrava un’ipotesi, sta per diventare una certezza. Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la Casa e comunicherà la sua decisione nella puntata del 24 gennaio. A sostenerlo c’è Lulù Selassié, con la quale fa ormai coppia fissa da qualche settimana, che ha capito tutte le ragioni del suo abbandono:

“Manuel so che stai meditando di lasciare il gioco, ti comprendiamo e lunedì dirai la tua decisione. Non parteciperai alle nomination. Mi sembrava corretto nei confronti del gioco e dei tuoi stessi compagni”.

Il campione di nuoto ha infatti più volte espresso la volontà di abbandonare, perché stanco e molto dimagrito. Questa sua decisione sarà rispettata da Lulù, che ha lottato per quell’amore che oggi la rende felice.