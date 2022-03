GF Vip, la dura lite tra Soleil e Miriana e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Se c’è una certezza granitica emersa nel subbuglio del GF Vip 6 è che tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non scorre proprio buon sangue. Le due Vippone, giunte quasi al termine dell’avventura nel reality di Canale 5, si sono scontrate più volte nel corso di questa edizione e anche nella 46esima puntata, andata in onda il 3 marzo 2022, non se le sono mandate a dire. Subito dopo le nomination palesi, durante uno stacco pubblicitario, hanno dato vita all’ennesima accesissima lite.

Lo scontro (fuorionda) tra Soleil e Miriana

Le nomination sono spesso motivo di scontro nel reality condotto da Alfonso Signorini ed è inevitabile che, a pochi passi dalla finale, basti poco per far scoppiare il caos. Sin dall’inizio del GF Vip 6 abbiamo visto Miriana Trevisan e Soleil Sorge scontrarsi più volte, complice un’innata antipatia che le due non sono mai riuscite a superare. Tra alti e bassi, sembrava che avessero instaurato una sorta di tregua ma ecco che tutto è ricominciato, in un fuorionda che le telecamere del GF Vip (ovviamente) hanno registrato: Miriana ha nominato Soleil e l’influencer è letteralmente scoppiata contro l’ex di Non è la Rai.

“Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla – ha detto Miriana -. In questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile”. “Io solo risposto al tuo veleno, hai sparlato di me e ti aspettavi che io ti difendessi?”, ha risposto per le rime Soleil che, da una ragazza senza peli sulla lingua qual è, non è riuscita a trattenersi subito dopo le nomination, lanciandosi in un’invettiva contro la showgirl: “Sei una vipera! Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile!”. C’è serenità nell’aria, insomma.

La dolce sorpresa per Delia Duran

Lo scontro tra Miriana e Soleil è arrivato dopo uno dei pochissimi momenti di dolcezza di questa 46esima puntata del GF Vip 6. Archiviati (finalmente) triangoli e chimiche artistiche, la modella Delia Duran dapprima ha raccontato qualcosa in più della sua vita, concentrandosi sull’infanzia e il dolore per l’assenza del suo papà, che l’ha abbandonata quando aveva solo due anni. Il rapporto difficile con il padre non è stata l’unica bruttura della sua vita, Delia ha raccontato anche di una relazione con un uomo violento che l’ha tradita e ha cercato di toglierle tutto. Ma poi ecco la sorpresa del GF Vip: un dolcissimo videomessaggio della mamma, che le ha espresso tutto l’amore che prova per lei.

Giucas Casella rientra in Casa

Il primo televoto aveva decretato l’eliminazione di Giucas Casella ma si sa, al GF Vip 6 il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Così l’illusionista ha aperto il suo “biglietto”, scoprendo di essere riammesso nella Casa di Cinecittà. Un momento di gioia incontenibile, sia per lui che per gli altri Vipponi che – almeno per un momento – ci ha fatto dimenticare gli evitabilissimi siparietti allestiti da Alfonso Signorini, sempre pronto a sottolineare certi “problemini” legati alla sua età.