Festival del Cinema di Venezia 2025, quando inizia e dove vederlo

Torna il Festival del Cinema di Venezia 2025: dal 27 agosto al 6 settembre il Lido accoglie film, dive e abiti da sogno. Ecco dove vederlo e come partecipare

IPA Festival di Venezia, scollature audaci e cut out sul red carpet

C’è un momento dell’anno in cui Venezia smette di essere soltanto romantica e diventa iconica. Quando i riflessi della Laguna si mischiano con quelli dei flash, i battiti aumentano e il Lido si trasforma nel centro del mondo: sì, sta per tornare il Festival del Cinema di Venezia 2025. La Mostra accenderà ancora una volta le luci su red carpet spettacolari, dive in abiti couture, registi da standing ovation e storie pronte a lasciare il segno. E se non sei lì in prima fila, ti raccontiamo tutto noi: quando inizia, dove vederlo e come partecipare.

Festival del Cinema di Venezia 2025: quando inizia

Non è solo un festival, è un rito. Un appuntamento annuale che trasforma il Lido in passerella, cinema e sogno. Il Festival del Cinema di Venezia 2025 – giunto all’82ª edizione – prenderà ufficialmente il via il 27 agosto e animerà la Laguna fino al 6 settembre, tra anteprime internazionali, star in arrivo da Hollywood e abiti da sogno che dettano legge ben oltre il tappeto rosso.

A guidare la Mostra, come sempre, c’è Alberto Barbera, mentre sul palco della cerimonia d’apertura ci sarà Emanuela Fanelli, attrice brillante e pungente, che quest’anno prende il posto della “madrina” – una figura ormai abolita formalmente, ma che lei riempirà con garbo, ironia e (scommettiamo) con uno stile da tenere d’occhio.

Dove vederlo: Rai, streaming e red carpet live

Se non sei tra i fortunati che raggiungeranno il Lido in persona, niente panico. Il Festival del Cinema di Venezia 2025 sarà visibile anche da casa:

Le cerimonie di apertura e chiusura saranno trasmesse su Rai Movie e in streaming gratuito su RaiPlay .

saranno trasmesse su e in streaming gratuito su . Alcuni film selezionati saranno disponibili sulla piattaforma Biennale Cinema Channel, in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese.

Come partecipare e quanto costa

L’accesso al festival prevede abbonamenti e biglietti per singole proiezioni, con riduzioni per under 26, over 65 e possessori di Biennale Card 2025. I prezzi variano a seconda della sala e dell’orario:

SALA GRANDE : dai 160€ agli 1.600€, con doppia proiezione serale a 650€ (intero).

: dai 160€ agli 1.600€, con doppia proiezione serale a 650€ (intero). PALABIENNALE e DARSENA : dai 70€ agli 80€ per il pomeriggio, fino a 220€ la sera per le doppie proiezioni.

: dai 70€ agli 80€ per il pomeriggio, fino a 220€ la sera per le doppie proiezioni. SALA CASINÒ, SALA VOLPI e SALA PERLA: tariffe più contenute, tra i 30€ e i 50€.

Dive, look e passerelle: i protagonisti glamour

Non è Venezia senza lo spettacolo dei red carpet. E per l’edizione 2025 le aspettative sono altissime. A sfilare ci saranno icone del cinema e della moda, da Julia Roberts (per la prima volta al Lido) a Emma Stone, Cate Blanchett, George Clooney, Gal Gadot, Oscar Isaac e Alicia Vikander. La lista è lunga e piena di nomi che fanno sognare – e non solo per i ruoli interpretati.

Occhi puntati sui look, naturalmente. Si prevede una pioggia di haute couture: Saint Laurent, Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci e Prada faranno a gara per vestire le celebrity, con styling d’autore e dettagli che vedremo rimbalzare su ogni social.

Il programma e i film più attesi

Il film d’apertura sarà La Grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Ma il vero scossone arriverà con After the Hunt di Luca Guadagnino, fuori concorso per volontà del regista, con una Julia Roberts inedita e magnetica.

Tra i titoli in Concorso:

Jay Kelly di Noah Baumbach, con George Clooney e Alba Rohrwacher.

di Noah Baumbach, con George Clooney e Alba Rohrwacher. Frankenstein di Guillermo del Toro, con Mia Goth e Oscar Isaac.

di Guillermo del Toro, con Mia Goth e Oscar Isaac. Duse di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nei panni della diva Eleonora Duse.

di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nei panni della diva Eleonora Duse. Elisa di Leonardo Di Costanzo, con Valeria Golino.

Fuori concorso segnaliamo Il Maestro con Pierfrancesco Favino, e In the Hand of Dante di Julian Schnabel con un cast mozzafiato: Al Pacino, Gal Gadot, Sabrina Impacciatore, Martin Scorsese.

E non è tutto: le serie tv arrivano in Laguna con Portobello di Marco Bellocchio (sul Caso Tortora) e Il Mostro di Stefano Sollima, dedicata al Mostro di Firenze.