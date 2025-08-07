Festival del Cinema di Venezia 2025, quando inizia e dove vederlo

C’è un momento dell’anno in cui Venezia smette di essere soltanto romantica e diventa iconica. Quando i riflessi della Laguna si mischiano con quelli dei flash, i battiti aumentano e il Lido si trasforma nel centro del mondo: sì, sta per tornare il Festival del Cinema di Venezia 2025. La Mostra accenderà ancora una volta le luci su red carpet spettacolari, dive in abiti couture, registi da standing ovation e storie pronte a lasciare il segno. E se non sei lì in prima fila, ti raccontiamo tutto noi: quando inizia, dove vederlo e come partecipare.
Festival del Cinema di Venezia 2025: quando inizia
Non è solo un festival, è un rito. Un appuntamento annuale che trasforma il Lido in passerella, cinema e sogno. Il Festival del Cinema di Venezia 2025 – giunto all’82ª edizione – prenderà ufficialmente il via il 27 agosto e animerà la Laguna fino al 6 settembre, tra anteprime internazionali, star in arrivo da Hollywood e abiti da sogno che dettano legge ben oltre il tappeto rosso.
A guidare la Mostra, come sempre, c’è Alberto Barbera, mentre sul palco della cerimonia d’apertura ci sarà Emanuela Fanelli, attrice brillante e pungente, che quest’anno prende il posto della “madrina” – una figura ormai abolita formalmente, ma che lei riempirà con garbo, ironia e (scommettiamo) con uno stile da tenere d’occhio.
Dove vederlo: Rai, streaming e red carpet live
Se non sei tra i fortunati che raggiungeranno il Lido in persona, niente panico. Il Festival del Cinema di Venezia 2025 sarà visibile anche da casa:
- Le cerimonie di apertura e chiusura saranno trasmesse su Rai Movie e in streaming gratuito su RaiPlay.
- Alcuni film selezionati saranno disponibili sulla piattaforma Biennale Cinema Channel, in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese.
Come partecipare e quanto costa
L’accesso al festival prevede abbonamenti e biglietti per singole proiezioni, con riduzioni per under 26, over 65 e possessori di Biennale Card 2025. I prezzi variano a seconda della sala e dell’orario:
- SALA GRANDE: dai 160€ agli 1.600€, con doppia proiezione serale a 650€ (intero).
- PALABIENNALE e DARSENA: dai 70€ agli 80€ per il pomeriggio, fino a 220€ la sera per le doppie proiezioni.
- SALA CASINÒ, SALA VOLPI e SALA PERLA: tariffe più contenute, tra i 30€ e i 50€.
Dive, look e passerelle: i protagonisti glamour
Non è Venezia senza lo spettacolo dei red carpet. E per l’edizione 2025 le aspettative sono altissime. A sfilare ci saranno icone del cinema e della moda, da Julia Roberts (per la prima volta al Lido) a Emma Stone, Cate Blanchett, George Clooney, Gal Gadot, Oscar Isaac e Alicia Vikander. La lista è lunga e piena di nomi che fanno sognare – e non solo per i ruoli interpretati.
Occhi puntati sui look, naturalmente. Si prevede una pioggia di haute couture: Saint Laurent, Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci e Prada faranno a gara per vestire le celebrity, con styling d’autore e dettagli che vedremo rimbalzare su ogni social.
Il programma e i film più attesi
Il film d’apertura sarà La Grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Ma il vero scossone arriverà con After the Hunt di Luca Guadagnino, fuori concorso per volontà del regista, con una Julia Roberts inedita e magnetica.
Tra i titoli in Concorso:
- Jay Kelly di Noah Baumbach, con George Clooney e Alba Rohrwacher.
- Frankenstein di Guillermo del Toro, con Mia Goth e Oscar Isaac.
- Duse di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nei panni della diva Eleonora Duse.
- Elisa di Leonardo Di Costanzo, con Valeria Golino.
Fuori concorso segnaliamo Il Maestro con Pierfrancesco Favino, e In the Hand of Dante di Julian Schnabel con un cast mozzafiato: Al Pacino, Gal Gadot, Sabrina Impacciatore, Martin Scorsese.
E non è tutto: le serie tv arrivano in Laguna con Portobello di Marco Bellocchio (sul Caso Tortora) e Il Mostro di Stefano Sollima, dedicata al Mostro di Firenze.