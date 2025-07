La Grazia, di cosa parla il film di Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Paolo Sorrentino

La Grazia è il titolo del nuovo film di Paolo Sorrentino che aprirà la Mostra del Cinema di Venezia 2025. La pellicola con Anna Ferzetti e Toni Servillo verrà proiettata mercoledì 25 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, nel Lido di Venezia.

La Grazia, il film di Paolo Sorrentino a Venezia

La Grazia è stato scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Il regista era stato l’ultima volta a Venezia ben quattro anni fa con il film È stata la mano di Dio. In quell’occasione la pellicola aveva vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

“Sono molto felice che ad aprire l’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia sia il nuovo, attesissimo film di Paolo Sorrentino – ha spiegato Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, in una nota ufficiale –. Mi piace ricordare che uno dei più importanti e apprezzati autori italiani a livello internazionale esordì proprio alla Biennale di Venezia nel 2001 con il suo primo film, L’uomo in più, nei miei primi anni da Direttore artistico”.

“Un legame con la Mostra – ha aggiunto Barbera – consolidato nel corso degli anni con la presentazione fuori concorso dei primi episodi della serie The Young Pope (prima e seconda stagione) e, soprattutto, con È stata la mano di Dio che, nel 2021, si meritò il Leone d’argento-Gran Premio della Giuria. Il ritorno in concorso di Paolo Sorrentino avviene con un film destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e forte sintonia con il presente, che il pubblico della Mostra avrà il piacere di scoprire nella serata d’apertura”.

Di cosa parla La Grazia, il film di Paolo Sorrentino

Intorno alla trama di La Grazia è nato un vero e proprio mistero. Si sa infatti veramente poco riguardo il nuovo film di Paolo Sorrentino e probabilmente tutto verrà svelato durante la proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.

L’unica certezza è che sarà un dramma e che il protagonista sarà proprio un personaggio interpretato da Toni Servillo che ha collaborato per la settima volta con Sorrentino. Le riprese sono state svolte in Italia, per la precisione a Torino, e alcune scene sono state girate all’interno dell’Accademia delle Scienze. Il regista infatti era rimasto affascinato dalla Sala dei Mappamondi.

Il cineasta campano non ha svelato molto riguardo al nuovo film che promette di stupire gli spettatori e di sbancare il botteghino. Il suo film più famoso resta ancora La grande bellezza, una pellicola capace di superare un guadagno al box office italiano di 7,4 milio di euro e premio Oscar nel 2014.

Paolo Sorrentino aveva ottenuto ottimi risultati anche con Parthenope, la pellicola presentata al Festival di Cannes 2024 con protagonista Celeste Dalla Porta.

Proprio in quell’occasione, Sorrentino aveva parlato del nuovo film La Grazia a cui stava lavorando. Per alcuni registi, i film sono come figli. Per me, sono come le fidanzate. Questa l’ho lasciata e sto già pensando alla prossima”, aveva spiegato. Accanto a Toni Servillo, che nel 2013 aveva dato vita al personaggio leggendario di Jep Gambardella, ci sarà Anna Ferzetti.