Eurovision 2025, cos’è successo nella finale

Fonte: IPA Michelle Hunziker

La Svizzera e, in particolare la città di Basilea, ha ospitato l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, la cui finale è andata in onda il 17 maggio 2025 con la conduzione di Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker. La serata di chiusura della kermesse musicale ha saputo intrattenere il pubblico da casa, dosando diversi elementi importanti. Non sono mancante, infatti, le risate, le emozioni e, soprattutto, la musica indimenticabile.

La gara è stata vinta dall’Austria con il cantante JJ, uno tra i favoriti prima della finale.

Musica che resterà

L’Eurovision Song Contest 2025 ha presentato al pubblico, come non era mai successo in passato, diversi brani che hanno tutte le carte in regola per affermarsi nel panorama internazionale e rimangono facilmente nella mente di chi le ascolta. Si spiegano così anche i voti non uniformi delle giurie internazionali che, per la prima volta, hanno consegnato i loro dodici punti bonus a un grande numero di differenti paesi.

I tormentoni che si sono affermati durante i tre giorni di gara sono tanti, da Espresso macchiato a Esa Divina, passando per la giocosa sauna dei cantanti svedesi. Ma l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest ha anche offerto al pubblico delle canzoni piene di emozioni, come la nostra Volevo essere un duro di Lucio Corsi e Maman di Louane.

Le esibizioni dei cantanti sono state curate con grande attenzione e originalità. Prima tra tutte quella di Erika Vikman dalla Finlandia che, dopo aver cantato, ha preso il volo su un missile a forma di microfono. Ma anche il vincitore JJ ha impressionato il pubblico, con un’animazione che lo faceva sembrare su una barca in mezzo al mare.

Spettacolo e Stile

Michelle Hunziker e le sue compagne d’avventura hanno intrattenuto i numerosi telespettatori da casa con simpatia e una buona dose di divertimento, senza mai far cadere nella noia i telespettatori che le osservavano. In apertura dello show, le tre hanno ironizzato sulla leggendaria puntualità del popolo svizzero e sono state al centro di una scenetta, in cui cercavano il trofeo scomparso del vincitore.

Ma Michelle Hunziker ha anche giocato spesso con la sua italianità, parlando nella nostra lingua e omaggiando il Bel Paese. La conduttrice televisiva è stata una vera e propria bandiera dello stile italiano sfoggiando due creazioni sartoriali di Giorgio Armani color oro, che la rendevano bellissima e splendente.

Emozioni sul palco di Basilea

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 ha riservato diverse grandi emozioni ai telespettatori che hanno seguito da casa la manifestazione canora. L’occasione internazionale era così importante che diversi cantanti hanno tradito un po’ d’emozione al termine delle loro esibizioni e anche Michelle Hunziker è sembrata commossa nel momento delle votazioni finali, per eleggere il vincitore della gara musicale internazionale.

Tra le diverse esibizioni dei cantanti in gara, due hanno saputo, più di tutte, trasmettere delle emozioni a coloro che guardavano lo spettacolo da casa. Si tratta di Maman di Louane, la cantante francese, che ricordava la mamma scomparsa con una spettacolare clessidra sul palco, da cui scorreva della sabbia, che le girava intorno. Ma anche Claude, musicista olandese, che ha saputo strappare un’emozione agli ascoltatori con uno specchio, in cui, a fine esibizione, osservava il sé bambino.

Uno show divertente

L’Eurovision Song Contest è un importante show musicale ma anche una festa all’insegna del divertimento. Nell’edizione 2025 lo è stato ancora di più grazie al commento irriverente di Gabriele Corsi e Big Mama che, specialmente nella parte finale dello svelamento dei voti, hanno saputo stemperare la tensione con delle battute di spirito. La cantante, in particolare, ha commentato con ironia i momenti in cui si parlava in lingua straniera “Il dialetto svizzero io purtroppo non lo parlo” e ha saputo lanciare diverse battutine al suo compagno d’avventura, chiamandolo anche professore sexy.

Big Mama ha voluto rispondere in diretta anche a coloro che le inviavano delle critiche: “Ma a Big Mama piace tutto? Si, sono felice della vita”. Infine le battute sui paesi che non votavano l’Italia, tra cui la Lettonia: “No, non ci veniamo, facci una riga sopra”.