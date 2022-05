Eurovision 2022, la scaletta della seconda semifinale

Eurovision 2022, Laura Pausini e i look della prima semifinale

Stasera 12 maggio andrà in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2022: dopo il grandissimo successo della prima serata, i tre conduttori Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono pronti per guidare la prossima puntata che decreterà gli ultimi artisti che potranno accedere alla finale di sabato 14 maggio. Tutto ciò che c’è da sapere sulla scaletta della seconda semifinale e sugli ospiti che saranno presenti sul palco.

Eurovision 2022, la scaletta del 12 maggio

Abbiamo atteso l’Eurovision in Italia per molti anni, e finalmente l’evento europeo musicale più importante è approdato a Torino grazie alla vittoria dei Maneskin nel 2021. Il 10 maggio è andata in onda la prima semifinale in cui si sono esibiti i primi diciassette artisti in gara che hanno competuto per un posto nella finale di sabato 14 maggio.

Stasera andrà in onda la seconda semifinale e tra i cantanti in competizione, come già tutti sapranno, ci sarà anche Achille Lauro che rappresenterà la Repubblica di San Marino con il suo brano Stripper.

Ecco l’ordine di uscita dei vari artisti in gara durante la serata del 12 maggio dell’Eurovision 2022:

Finlandia con i The Rasmus , brano Jezebel

, brano Jezebel Israele con Michael Ben David , brano I.M

, brano I.M Serbia con Konstrakta , brano In Corpore Sano

, brano In Corpore Sano Azerbaijan con Nadir Rustamli , brano Fade To Black

, brano Fade To Black Georgia con Circus Mircus , brano Lock Me In

, brano Lock Me In Malta con Emma Muscat , brano I Am What I Am

, brano I Am What I Am San Marino con Achille Lauro , brano Stripper

, brano Stripper Australia con Sheldon Riley , brano Not The Same

, brano Not The Same Cipro con Andromache, brano Ela

brano Ela Irlanda con Brooke , brano That’s Rich

, brano That’s Rich Macedonia del Nord con Andrea , brano Circles

, brano Circles Estonia con Stefan , brano Hope

, brano Hope Romania con WRS , brano Llámame

, brano Llámame Polonia con Ochman , brano River

, brano River Montenegro con Vladana , brano Breathe

, brano Breathe Belgio con Jérémie Makiese , brano Miss You

, brano Miss You Svezia con Cornelia Jakobs , brano Hold Me Closer

, brano Hold Me Closer Repubblica Ceca con We Are Domi, brano Lights Off

Eurovision 2022, gli ospiti della seconda serata

Dopo le bellissime sorprese della prima puntata andata in onda il 10 maggio, con la presenza di Diodato che dopo aver cantato due anni fa in un’Arena di Verona vuota e silenziosa ha potuto finalmente esibirsi tra il calore del pubblico di Torino, anche per la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 bisogna aspettarsi grandi sorprese.

Ospiti di questa seconda serata sono i tre tenori tanto amati dal pubblico di tutto il mondo: il Volo. Un piccolo imprevisto, però, ha cambiato alcune carte in tavola: i tre artisti erano pronti per salire nuovamente sul palco più importante d’Europa deliziando tutti con una nuova versione del loro brano Grande Amore (brano con cui hanno partecipato alla competizione nel 2015), ma purtroppo il tenore Gianluca Ginoble è risultato nelle precedenti ore positivo al Covid e per questo la sua presenza fisica sul palco non sarà possibile. Stando a quanto emerso dalle prove, però, ci sarà la sua immagine video sullo schermo e i tre artisti riusciranno ugualmente a regalare un grande momento al pubblico del palasport e a tutti gli spettatori televisivi.

Eurovision 2022, il grande successo e la grande finale

La prima puntata dell’Eurovision 2022 ha raggiunto un grandissimo traguardo per quanto riguarda gli ascolti tv: seguito da più di 5 milioni di spettatori, per la serata finale ci si aspetta dei numeri ancora più alti. Il trio alla conduzione formato da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika ha dimostrato di essere perfetto per l’occasione in cui non c’è spazio per l’improvvisazione e i ritmi sono decisamente serrati.

Nella serata finale del 14 maggio, si esibiranno i vincitori di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, che gareggeranno con il brano Brividi. Solo stasera, però, scopriremo se anche Achille Lauro riuscirà ad essere sul palco nella finalissima.