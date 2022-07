“Sei aggressiva”. Elodie e Anna Pettinelli: il presunto litigio e la verità su Instagram

Fonte: Ansa Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

A volte basta poco: persino un siparietto può essere travisato. E nel peggiore dei modi. Sul palco di RDS Summer Festival di Ostia, condotto da Anna Pettinelli, è avvenuto uno scambio di battute “simpatico” tra la speaker radiofonica e l’ex allieva di Amici, Elodie. Lo spezzone, poi, è stato condiviso su Twitter, dove è entrato in trend: le due hanno litigato? Non si sopportano? La Pettinelli è stata aggressiva, Elodie non ha rispettato la scaletta? Tante domande, ma un’unica risposta: niente di tutto questo.

Anna Pettinelli ed Elodie, il presunto litigio

Lo scambio di battute tra Elodie e Anna Pettinelli è diventato un vero e proprio caso, alimentato proprio dalla dinamica. Insomma, il classico qui pro quo. Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco c’era anche Elodie: come avviene sempre in questi casi, il pubblico ha chiesto a gran voce un’ultima canzone, e per la precisione Niente canzoni d’amore.

L’artista romana non ha compreso immediatamente la richiesta dei suoi fan, ed è qui che è subentrata la Pettinelli, ripetendo il titolo della canzone. “Ho capito, scusate…”, ha replicato Elodie. “Anna, tu sei sempre aggressiva con me. Ci vuole un attimo per capire, no?”. Un’esternazione che, alla fine, lascia un po’ il tempo che trova, e che chiaramente va letta nel contesto.

A quel punto, la Pettinelli ha ripetuto: “Un attimo che capisce… un attimo che capisce”. Ed proprio questo spezzone che è stato ripreso più volte, fino a diventare virale. E, come per la maggior parte delle cose virali, alla fine nulla è come sembra, e si è reso necessario l’intervento delle dirette interessate, che non hanno nemmeno atteso molto per dire come sono andate le cose.

La verità di Anna Pettinelli su Instagram

Poteva forse Anna Pettinelli lasciarsi sfuggire l’occasione di chiarire il presunto litigio? No, certo che no. “C’è chi dice che io ed Elodie abbiamo litigato. Questa è la verità”. Con queste parole, la storica professoressa di Amici ha condiviso un audio sul suo profilo Instagram, tra le storie, in cui si percepisce chiaramente la voce di Elodie, che fa chiarezza in dialetto romano.

“Annarè, ma come fanno a non capire che siamo due romane veraci che si vogliono bene? Dimmelo tu” A corredo dell’audio, la Pettinelli ha anche inserito un cuore per fugare ogni dubbio e mettere così a tacere le voci sulla tensione che si sarebbe verificata tra le due. Elodie e Anna, di certo, hanno un carattere forte, una personalità che spicca ed entrambe sono dirette: due giganti del palcoscenico.

A qualcuno il video di Elodie e Anna ha strappato una risata. Altri, invece, hanno preso molto seriamente questo presunto litigio, tanto da schierarsi da una parte o dall’altra. Ma non è avvenuto niente di tutto ciò: la Pettinelli è semplicemente intervenuta per menzionare il titolo della canzone richiesta dai fan, tenendo anche conto di un altro fattore, che è quello della scaletta di un concerto. I tempi sono spesso stretti, e non c’è sempre il modo di prolungare le esibizioni. In ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene.