Duetti Sanremo 2023, la scelta di Giorgia fa discutere

Fonte: Brigitte Niedermair per Ufficio Stampa Sanremo 2023, 9 donne in gara. Qualche sorpresa e tre grandi ritorni

Giorgia sceglie Elisa per la serata dei duetti di Sanremo 2023 che si tiene venerdì 10 febbraio e subito su Twitter si scatena la discussione, perché è memorabile l’incontro tra queste due star della musica il cui destino tanti anni fa si è incrociato proprio sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, il duetto di Giorgia ed Elisa

A Sanremo 2023 dunque la leggenda continua. Giorgia ed Elisa duettano insieme portando due delle loro hit, Luce e Di Sole e d’Azzurro. Questi due brani, oltre ad essere grandi successi, hanno una particolarità legata alla storia del Festival. Nel 2001, ben 22 anni fa, Elisa vinse Sanremo con Luce e Giorgia “si accontentò” del secondo posto proprio con Di Sole e d’Azzurro.

Per la 73esima edizione del Festival, Giorgia ed Elisa (che lo scorso anno è arrivata seconda al Festival) tornano sul palco dell’Ariston e insieme canteranno quei brani che le legarono profondamente l’una all’altra.

Quest’anno a Sanremo tocca a Giorgia gareggiare col brano Parole dette male che farà parte dell’album Blu1, in arrivo il 17 febbraio. Ma ha voluto Elisa per la serata dei duetti. Le due cantanti sono molto unite, non solo artisticamente. Amiche nelle vita, hanno collaborato insieme per diverse iniziative benefiche. E adesso promettono di fare scintille con un’interpretazione, che sicuramente passerà alla storia, dei due brani che le vide protagoniste al Festival nel 2001.

Sanremo 2023, le malelingue messe a tacere

Questo sodalizio non è passato inosservato e ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Qualcuno interpreta la scelta di Giorgia come un desiderio di riscatto, ma l’artista già dichiarò che per lei è stata una soddisfazione arrivare seconda al Festival e un onore essere dietro a una grande interprete come Elisa. Dunque, messe a tacere le voci che insinuano presunte rivalità e che vogliono solo mettere zizzania, i fan sono entusiasti di questo duetto che già si preannuncia come il più atteso della serata di venerdì 10 febbraio.

Giorgia ed Elisa a Sanremo 2023, esaltazione incontenibile

La magia di Sanremo è indescrivibile e su Twitter si legge: “Per chi non si fosse reso conto dell’iconicità del duetto tra Giorgia e Elisa: era il lontano 2001, Elisa vinceva il festival con Luce e Giorgia la seguiva sul podio con Di sole e d’azzurro. Esattamente 22 anni dopo, tornano su quel palco a cantare quelle canzoni”. E ancora: “Mi auguro che il palco dell’Ariston sia stato rinforzato perché dopo elisa e giorgia c’è il rischio che crolli per il troppo talento”. “elisa e giorgia prima hanno reso storico sanremo 2001 e dopo 22 anni sono pronte a consegnarlo all’eternità”.

L’esaltazione è incontenibile: “oddio Elisa e Giorgia portando luce e di sole e d’azzurro sarà il throwback dei tempi d’oro più bello di sempre ho bisogno dei sali”. “Vorrei stare subito al momento in cui Giorgia ed Elisa a Sanremo uniranno gli svisi in COME DOMENICAAAAAaaaaªªªAAAAaaaa e con le onde sonore generate risolveranno 57 problemi del mondo in diretta nazionale”. “Poi a fine mattinata scopri che ci sarà il duetto @Giorgia ed @elisatoffoli e il pensiero è “ho avuto tutto, basta così””.

E un pensiero va anche a chi si deve esibire nella stessa serata: “giorgia ed elisa che nella serata delle cover portano il medley di luce e di sole e d’azzurro spiace per chi deve cantare dopo queste dee”.

Se i pronostici di Twitter si avverano, allora è già chiaro chi vincerà il 73esimo Festival di Sanremo prima ancora che cominci.