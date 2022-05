“Don Matteo 13”, il passato segreto di Don Massimo. Finale da fiato sospeso

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

Si sta avvicinando il gran finale di stagione di Don Matteo 13 e, naturalmente, la curiosità è alle stelle. Nella decima e ultima puntata, prevista per il 26 maggio, non mancheranno i colpi di scena, perché si sta indagando sul passato di Don Massimo. E, a proposito di lui, è stata una scommessa a dir poco vinta: in molti temevano che la fiction non sarebbe stata più la stessa dopo l’addio di Terence Hill e del suo Don Matteo. Così non è stato, perché ha ottenuto uno share da record per ogni appuntamento.

Don Matteo 13, il finale tra dubbi e sospetti su Don Massimo

L’episodio che conclude la tredicesima stagione di Don Matteo si intitola Dimenticando Matteo. La fiction è campione di ascolti: nel cast, oltre Raoul Bova nei panni di Don Massimo, troviamo anche Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nino Frassica. In onda il 26 maggio alle ore 21:20 su Rai1, l’attenzione si concentrerà proprio sul nuovo prete e sulle indagini da parte dei carabinieri, che decideranno di scavare nel suo passato.

I carabinieri, infatti, sono convinti che Don Massimo nasconda parecchi segreti: spinti dai dubbi e dai sospetti, inizieranno a controllare le sue frequentazioni, e tutto porta a una donna che proviene dal passato del prete. L’unico che crede in Don Massimo è proprio il Maresciallo Cecchini, che nel decimo episodio di Don Matteo 13 si ritroverà in una sorta di commedia degli errori: a causa di un equivoco, sarà costretto a organizzare il matrimonio con Elisa. In ogni caso, Cecchini non nutre alcun dubbio: è pronto a schierarsi al fianco di Don Massimo in ogni situazione.

Don Matteo 13, le anticipazioni sulla decima e ultima puntata: i colpi di scena

Come in ogni finale di stagione che si rispetti, non possono proprio mancare i colpi di scena, così come le situazioni ingarbugliate, che ci tengono con il fiato sospeso. Abbiamo un mix di malintesi, e non solo di dubbi e sospetti su Don Massimo: anche la vita di coloro che sono al suo fianco è nel caos. Dal Maresciallo Cecchini e il matrimonio con Elisa, anche la vita sentimentale di Anna è piuttosto confusa, soprattutto dopo aver trascorso del tempo con la piccola Ines. “Posso essere una buona madre?”, ed è questa la domanda che si è posta, cercando di fare chiarezza sul futuro, indecisa tra Sergio e Valente.

Una fiction da record

La scrittura di Don Matteo 13 non si è tradita, e ha mantenuto molto del suo carattere originale. Riguardo all’arrivo di Raoul Bova nella serie, la maggior parte di noi non nutriva nessun dubbio: un attore che conquista, che regge bene ogni scena. Ormai, è quasi tempo di bilanci, e lo share depone a favore di Raoul.

L’uscita di Don Matteo dalla serie non è stata semplice: Terence Hill, nell’immaginario comune, è sempre stato il personaggio di riferimento della fiction. Per Bova, non è stato affatto semplice raccogliere la sua eredità. Eppure, le avventure di Don Massimo hanno conquistato tutti, tanto da registrare numeri da record. Per ogni puntata, milioni di spettatori pronti a seguire una delle fiction storiche: un successo davvero importante, per una mossa audace.