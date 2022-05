Don Matteo 13, nuovo record. Scatta il bacio per la Capitana ma non con quello giusto

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

Don Matteo 13 torna in tv dopo aver saltato una settimana per fare spazio all’Eurovision Song Contest. E come previsto si prende la scena, realizzando un nuovo record di ascolti. Merito del povero Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) accusato di portare iella e delle avventure amorose della Capitana (Maria Grazia Giannetta) che finalmente viene baciata, ma non dall’uomo che sperava. Intanto, Don Massimo (Raoul Bova) si inserisce sempre più nella vita della canonica e anche se non è Don Matteo, ne è un degno sostituto.

Don Matteo 13, boom di ascolti

Don Matteo non delude mai e il ritorno dopo la settimana di pausa per l’Eurovision ha scatenato i telespettatori che non vedevano l’ora di scoprire le nuove avventure di Don Massimo e compagnia. Infatti, la puntata Le colpe degli altri, andata in onda straordinariamente di martedì, ha incollato al piccolo schermo ben 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share. Don Matteo 13 domina dunque la serata televisiva, stracciando tutti gli altri programmi. D’altro canto, c’era d’aspettarselo.

Don Matteo 13, la Capitana bacia un altro

Ne l’episodio Le colpe degli altri le tormentate vicende di Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta, e del PM Nardi (Maurizio Lastrico) vengono al dunque. La Capitana, ancora innamoratissima del suo ex, rosica di gelosia nel vederlo felicemente al fianco di Valentina (Emma Valenti), figlia di Anceschi, affidata alle cure di Cecchini. La Capitana è talmente disperata che cerca in ogni modo di sabotare la coppia, con mezzucci che sembrano presi a prestito proprio da quel pasticcione intrigante (in senso buono) del Maresciallo. Come qualcuno nota sui social: “#DonMatteo13 IL KARAOKE ANNA TI PREGO TU SEI PALESEMENTE LA FIGLIA ILLEGITTIMA DI CECCHINI 💀💀💀💀”

Intanto a complicare la situazione s’insinua il Colonnello Lucio Valente, interpretato da Thomas Santu, che propone alla Capitana di partire in missione con lui per la Siria. E proprio quando nessuno se lo aspettava, scatta il bacio tra lui e lei. Quindi, la vera domanda è: riuscirà l’aitante Colonello a far dimenticare ad Anna Nardi. Al momento la risposta sembra essere più no che sì, anche se la stessa Capitana sembra cedere di fronte all’amore tra Marco e Valentina.

Don Matteo 13, chi è Thomas Santu

Su Twitter qualcuno tifa per il Colonnello. E commenta: “Lui è il bravissimo Thomas Santu, fidanzato con Virginia Raffaele. E quando reciterà anche Virginia in #DonMatteo? Non vediamo l’ora”. Thomas Santu, che in Don Matteo 13 è Lucio Valente, nella realtà è fidanzato con Virginia Raffaele. Classe 1991, ha lavorato in teatro partecipando a musical come Ghost e in tv è una star della serie Disney, I cavalieri di Castelcorvo.

Don Matteo 13, la iella di Cecchini

Mentre tra un’indagine e l’altra, la Capitana deve risolvere la sua vita privata, Cecchini è alle prese con la iella. Vittime di superstizioni e scaramanzie, viene fatta terra bruciata intorno al Maresciallo. Clamoroso lo scambio di battute tra lui e Barba che manda in visibilio Twitter: “Barba:Potevo morire. Cecchini:Non sei morto, tanto prima o poi qualcuno deve morire Ditemi come non devo amare quest’uomo 😍😍#DonMatteo13”. Ma proprio da questa situazione di isolamento e disagio si riconoscono gli amici veri. E Cecchini ne ha, tra questi Don Massimo e Pippo. Loro diventano la sua forza per dare una lezione di vita a chi discrimina ancora le persone credendo che portino sfortuna.

Don Matteo 13, quando vederlo

Don Matteo 13 va in onda eccezionalmente due volte questa settimana. Il prossimo appuntamento in tv è per giovedì 19 maggio, in prima serata, su Rai 1.