Anticipazioni Domenica In 4 maggio: il ritorno di Teo Mammucari dopo Belve

Fonte: ANSA Mara Venier

Torna, immancabile, Mara Venier su Rai 1. Il suo Domenica In è sempre attesissimo dai fan, per quanto la rete stia pensando di rimodulare questa fascia oraria, modificandola in maniera considerevole. Per il momento, però, Mara resta salda ed ecco cosa sappiamo della puntata di oggi, domenica 4 maggio.

Il ritorno di Teo Mammucari

L’ultima intervista di Teo Mammucari che tutti ricordano è stata quella a Belve. Una scena che ormai fa parte del bagagliaio della sua ricca carriera. Il fatto d’aver scelto di interrompere il tutto, alzarsi e andare via, per poi attaccare via social Francesca Fagnani, ha dato il via a una lunga serie di polemiche.

Una pessima figura, seguita da una pausa improvvisa. Aveva accennato al fatto di voler tutelare una persona e, dunque, quel suo gesto nasceva da tale necessità. A ogni modo ha interrotto i propri impegni e fatto un passo indietro rispetto ai riflettori.

Oggi è ospite di Mara Venier per presentare il suo libro autobiografico, Dietro ogni respiro, che racconta la sua vita dai sogni di un ragazzo al successo in televisione. Senza dubbio sarà una chiacchierata interessante, che andrà ben oltre la sponsorizzazione.

Gli altri ospiti di Domenica In

Dopo aver ospitato per mesi tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle, Mara Venier non poteva non aprire le porte a Milly Carlucci. La celebre conduttrice si appresta a festeggiare i vent’anni del suo programma e in studio lancia il nuovo show derivativo: Sognando… Ballando con le stelle.

Andrà in onda a partire dal prossimo 9 maggio, in prima serata su Rai 1, e sarà composto da sole quattro puntate. In studio presente inoltre Francesco Baccini, pronto a esibirsi con un medley dei suoi brani di successo, come Sotto questo sole, Le donne di Modena e Ho voglia d’innamorarmi.

Ancora una volta, poi, si mostra in televisione il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica per le Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Dall’esplosione del Covid in poi, di fatto, ha aggiunto un’attività a quella nota, muovendosi tra social e televisione. In quest’occasione presenta il suo libro Essere medico, nel quale racconta la sua esperienza nel corso degli ultimi anni.

Ancora tanta musica, con Vittorio Grigolo, che è attualmente impegnato in una tournée in Europa. In studio propone brani come Caruso e Perdere l’amore. Spazio poi a LDA, che lancia il suo brano Shalla, così come Syria, pronta a esibirsi in un medley di successi.

Concludiamo con Edoardo Sylos Labini, che presenta la sua seconda edizione di Inimitabili, serie dedicata a personaggi storici d’Italia, in onda su Rai 4 da stasera, domenica 4 maggio.

Dove vedere Domenica In

Domenica In va in onda domenica 4 maggio dalle ore 14.00 alle ore 17.10. Il programma va in onda, in diretta, su Rai 1, ma è possibile seguirlo anche su Rai Italia e in streaming. L’app RaiPlay consente infatti di avviare la trasmissione in diretta o in differita, comodamente, quando si vuole. Per una visione dello show su smartphone, tablet, smart Tv e computer.