Da noi… A ruota libera non va in onda: stop per Francesca Fialdini

Cambia la programmazione Rai dopo la finale di Sanremo 2025: stop per Francesca Fialdini e per il suo show "Da noi… A ruota libera"

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Cambia la programmazione Rai domenica 16 febbraio: dopo la finale di Sanremo 2025 andrà infatti in onda una puntata speciale di Domenica In, che terrà compagnia al pubblico per l’intero pomeriggio. Salta quindi l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini: ecco come viene modificata questa domenica, con un lungo appuntamento condotto da Mara Venier.

Salta Da noi… A ruota libera: come cambia la programmazione di Rai 1

La programmazione della domenica pomeriggio di Rai 1 subisce una modifica significativa: salta infatti l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini. In occasione dello speciale dedicato a Sanremo 2025 Domenica In andrà in onda con una puntata speciale, che si estenderà per l’intero pomeriggio.

Come ogni anno, Mara Venier guiderà uno speciale del suo show interamente dedicato al Festival di Sanremo. La trasmissione, in diretta dal Teatro Ariston, partirà alle 14.00 e proseguirà fino alle 19.55, lasciando spazio a interviste esclusive ai protagonisti della kermesse, momenti musicali e retroscena dal dietro le quinte.

Anche quest’anno lo speciale prevede l’esibizione di tutti i cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo, da Giorgia a Fedez, da Elodie a Tony Effe, senza dimenticare il vincitore Olly che svelerà le sue emozioni a caldo dopo la serata magica di ieri sera che l’ha visto trionfare con il brano Balorda Nostalgia.

Sarà una vera e propria maratona pomeridiana, che sacrificherà alcuni appuntamenti amati dal pubblico, come appunto quello con Francesca Fialdini, ma che regalerà grandi emozioni al pubblico.

Gli altri programmi che non andranno in onda

Non sarà soltanto Da noi… A ruota libera a saltare la messa in onda nella domenica post Sanremo: anche L’Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni, amatissimo dal pubblico per il suo mix di cultura e intrattenimento, lascerà temporaneamente spazio a un pomeriggio interamente dedicato alla kermesse musicale.

Anche Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, fermo da martedì 11 a causa del Festival di Sanremo, non andrà in onda nonostante la chiusura della kermesse musicale. Domenica 16 febbraio, alle ore 20.45, su Rai 1 è in programma il DietroFestival, trasmissione che racconta i retroscena e tutto ciò che non abbiamo potuto vedere del 75° Festival della Canzone Italiana.

I due programmi amatissimi dal pubblico torneranno regolarmente in onda da lunedì 17 febbraio dopo la parentesi del Festival. Nel frattempo domenica 16 gli spettatori potranno ascoltare interviste esclusive, guardare esibizioni speciali e godersi quei momenti di backstage che offriranno uno sguardo inedito sulla manifestazione.

Francesca Fialdini tornerà con il suo talk domenica prossima, il 23 febbraio, ma sarà in video questa sera su Rai 3 alle 23.15 con una nuova puntata di Fame d’amore, il programma che racconta storie di giovani alle prese con disturbi alimentari e difficoltà emotive. Attraverso interviste profonde e testimonianze dirette, la Fialdini porta sullo schermo storie di sofferenza, ma anche di resilienza e speranza, offrendo uno spazio di riflessione e confronto su tematiche di grande rilevanza sociale.