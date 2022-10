“Da noi a ruota libera”, Francesca Fialdini strepitosa in mini abito e capelli wet

Fonte: Ufficio Stampa Francesca Fialdini "Da noi a ruota libera": lo strepitoso look di Francesca Fialdini

Lo strepitoso look di Francesca Fialdini accende lo studio di Dai noi a ruota libera, nel nuovo appuntamento in onda oggi pomeriggio su Rai1. La conduttrice sfoggia per l’occasione un mini abito a tinte nero-verdi, dal collo alto e lungo fino all’altezza delle ginocchia. Ma è l’effetto bagnato della sua acconciatura a mettere in risalto tutta la sua bellezza: il wet look dei capelli è impeccabile e, portati all’indietro e ben pettinati, la trasformano in una vera e propria sirena.

Francesca Fialdini: look da favola a “Da noi a ruota libera”

Francesca Fialdini si conferma ancora una volta icona di stile sul piccolo schermo, come dimostra il look sfoggiato in occasione della nuova puntata di Da noi a ruota libera. Oggi pomeriggio la conduttrice Rai torna in televisione con il suo popolare talk show, che ormai da qualche anno fa seguito a Domenica In di Mara Venier, e anche in questa puntata regala un outfit strepitoso al suo pubblico. Questa domenica la Fialdini ha optato per un mini-dress dalle tinte nero-verdi, ad altezza ginocchio e dai motivi ipnotici.

Ma il vero e proprio tocco di classe è tutto nell’acconciatura prescelta per questa nuova puntata: un wet look bomba che le dona eleganza, sobrietà e uno stile non indifferenti. La conduttrice ha puntato tutto sull’effetto bagnato, donando volume ai suoi biondi capelli pettinati all’indietro e a tratti ondulati. Anche lei non ha resistito al trend dei capelli wet, che le donano un aspetto tutto nuovo e al quale non ci aveva ancora abituati. Ai piedi alti ed eleganti tacchi a corredo di questo sfavillante look.

D’altronde Francesca Fialdini è ormai avvezza alle sue continue rivoluzioni in fatto di look, come il nuovo caschetto biondo super liscio e indubbiamente glamour sfoggiato quest’anno in vista del suo ritorno in tv. In una recente intervista ci ha raccontato il motivo di questa drastica scelta in fatto di look: “Somiglia di più a quella che sono. Questo nuovo taglio di capelli è più simile al mio carattere. Forse mi sono voluta liberare dell’idea che in tutti questi anni io per prima ho voluto un po’ sposare di essere rassicurante, di adeguarmi all’iconografia classica che porta i conduttori e le conduttrici ad essere un po’ tutti uguali”.

Francesca Fialdini: il successo del programma e il rapporto con Mara Venier

La nuova edizione di Da noi a ruota libera si sta confermando, anche quest’anno, un vero e proprio successo. La trasmissione giova indubbiamente dell’effetto trainante di Domenica In, che la precede nel consueto palinsesto domenicale di Rai1 negli ultimi anni. Tuttavia Francesca Fialdini non soffre affatto il confronto con la collega Mara Venier, alla quale ha sempre riservato affetto e stima nonostante le voci di tensioni e di una presunta antipatia tra le due.

Voci presto rispedite al mittente attraverso i fatti: non solo la Fialdini è stata ospite nello studio della collega, ma ora la stessa Mara Venier non si dimentica mai di salutarla e di darle la linea ogni domenica pomeriggio al termine di Domenica In. Il loro rapporto professionale, d’altronde, vale più di mille parole.