Mara Venier e Francesca Fialdini, torna il sereno: l’incontro chiarificatore

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Da tempo si parlava di un clima fatto di tensioni e antipatie tra Mara Venier e Francesca Fialdini, confermato (almeno in parte) qualche giorno fa proprio dalla conduttrice di Domenica In. Non c’è mai stato nessun litigio tra i due volti della Rai, ma una serie di gesti che hanno trovato terreno fertile per malumori e ostilità.

In occasione della conferenza di presentazione della trasmissione, la Venier, in merito all’astio che sembrerebbe esserci tra le due, aveva affermato: “Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta”.

Che i rapporti tra le due presentatrici non fossero idilliaci è cosa nota da tempo: intervistata qualche tempo fa da Che Tv Che Fa, la Fialdini aveva lanciato una frecciatina alla collega, sottolineando il fatto che la Venier non annunciasse mai il suo programma Da noi…a ruota libera, che va in onda poco dopo Domenica In. Con grande schiettezza la presentatrice aveva ammesso di non avere spiegazioni per questa scelta: “Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, una ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

A conferma di una certa tensione tra la Fialdini e la Venier un siparietto che non era sfuggito agli osservatori più attenti: nel corso della XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, la conduttrice di Domenica In aveva abbandonato il palco evitando così di incontrare la collega. Nulla di plateale, ma il gesto di Mara – che ha approfittato dell’uscita di scena di un ospite per lasciare l’assegnazione del riconoscimento alla Fialdini ad Alberto Matano, co conduttore della serata – ha alimentato le voci di dissapori tra le due.

Adesso però le cose sarebbero cambiate, tanto che ci sarebbe stato un incontro chiarificatore tra le due conduttrici. Secondo quanto riportato da TvBlog Mara Venier e Francesca Fialdini si sarebbero concesse una tregua: le donne a quanto pare si sarebbero incontrate nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi di Roma in occasione delle prove delle rispettive trasmissioni.

Le due si sarebbero salutate e avrebbero parlato dell’inizio dei loro programmi in maniera molto cordiale, per terminare la loro chiacchierata con un dolce abbraccio. Archiviate quindi le polemiche dell’ultimo periodo, le due conduttrici sono pronte a ripartire – con un clima decisamente più sereno del passato – la nuova stagione in tv.