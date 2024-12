Fonte: IPA Francesca Fialdini

Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini torna dopo lo stop imposto dalla Maratona Telethon. Alla conduzione ritroviamo Francesca Fialdini, volto rassicurante della prima Rete che ospita nuovamente una serie di nomi importantissimi del nostro spettacolo. Nel corso di queste settimane, la trasmissione è stata anche l’avamposto dei concorrenti di Ballando con le stelle e dei giudici, che di volta in volta si sono raccontati con particolari inediti della loro avventura in pista. La vincitrice, come sappiamo, è stata Bianca Guaccero che vedremo anche alla conduzione del PrimaFestival. Ma cosa succederà il 29 dicembre?

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 29 dicembre

Direttamente dal cast Io e te dobbiamo parlare, sono in studio da Francesca Fialdini Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni, Sergio Friscia e Giovanni Esposito. I protagonisti del film, nelle sale cinematografiche dal 19 dicembre, sono stati ospiti di moltissime trasmissioni in questi giorni, proprio per presentare la pellicola che rappresenta la prima collaborazione sul grande schermo di Siani e Pieraccioni. L’idea di collaborare c’è sempre stata, ma era la trama che mancava. E ora era arrivato il momento di mettere nero su bianco quello che per anni avevano in mente.

E ancora, a parlare del prossimo film in uscita – Dove osano le cicogne – sono i protagonisti Angelo Pintus e Beatrice Arnera. I due si presenteranno infatti di fronte all’inesorabile ruota di Francesca Fialdini per raccontare e raccontarsi, come accade tutte le domeniche nelle one-to-one della giornalista toscana. Un’occasione in più per conoscere alcuni particolari inediti del film che approda nelle sale cinematografiche dal 1° gennaio 2025.

Gli altri ospiti

Nel pomeriggio di Rai1, l’ultimo prima della chiusura del 2025, c’è spazio anche per uno dei personaggi più seguiti di questi ultimi anni. Si tratta di Cristiano Malgioglio, una vecchia e amatissima conoscenza del programma che torna di fronte a Francesca Fialdini per tracciare un bilancio di quest’anno appena trascorso. L’artista siciliano è infatti tornato a far parte del banco dei giudici di Tale e quale show, che quest’anno non replica nella versione nip Tali e Quali per lasciare spazio a Ora o mai più con Marco Liorni, mentre potrebbe nuovamente tornare al Serale di Amici di Maria De Filippi dalla primavera del 2025.

In questi anni recenti, l’abbiamo inoltre visto tornare a impossessarsi della sua voce, che aveva accantonato per dedicarsi anima e corpo alla televisione. La scrittura rimane comunque uno dei suoi punti più alti. Ha composto per moltissime delle nostre artiste, tra cui anche Mina con due brani senza tempo come L’importante è finire e Ancora Ancora Ancora, e ha collaborato con Iva Zanicchi, Marcella Bella, Raffaella Carrà, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Patty Pravo, Giuni Russo e Ornella Vanoni.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Da noi… A ruota libera va in onda il 29 dicembre su Rai1, dopo il consueto appuntamento con Domenica In delle 14 con Mara Venier. Il programma è trasmesso in contemporanea su RaiPlay e vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La trasmissione rimane fruibile sulla piattaforma di streaming anche nei giorni successivi alla messa in onda.