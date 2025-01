Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 12 gennaio: gli ospiti di Francesca Fialdini

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Si riaccendono i riflettori su Da noi… a Ruota Libera, il talk show del pomeriggio di Rai1 condotto da un’impeccabile Francesca Fialdini. Domenica 12 gennaio alle 17,20, la trasmissione torna con una nuova puntata ricca di ospiti speciali e storie emozionanti, pronta a tenere compagnia al pubblico con le consuete interviste di fronte alla ruota. Ma chi ci sarà in studio? Tutte le anticipazioni.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 12 gennaio

Questa settimana, il salotto di Francesca Fialdini si arricchisce di ospiti di grande rilievo. Primo fra tutti, Marco Masini, un artista che non ha bisogno di presentazioni. Con la sua voce inconfondibile e una carriera carica di successi, l’artista fiorentino ci parlerà del suo ultimo album 10 Amori, un lavoro incentrato sul sentimento più universale condotto con profondità e passione. E non è finita qui: il cantautore di T’innamorerai si prepara anche a partire per un tour nel 2025 che lo riporta sul palco dopo il successo dello show messo in scena con Giorgio Panariello.

Non solo: a pochi giorni dal debutto della seconda stagione di Blackout – Vite sospese, la serie evento che torna su Rai1 il 14 gennaio, arrivano in studio Alessandro Preziosi e Marco Rossetti. I due attori condivideranno retroscena inediti e curiosità dal set, oltre a raccontarci come questa nuova stagione prometta di sorprendere ancora di più rispetto alla prima.

E non mancano le chicche per gli amanti delle serie TV: Gabriella Pession, Michele Riondino e Nicolas Maupas saranno tra gli ospiti per presentare Il Conte di Montecristo, una produzione Rai diretta dal regista premio Oscar Bille August. La serie, che andrà in onda dal 13 gennaio, porta in televisione una rivisitazione moderna e appassionante del capolavoro di Alexandre Dumas. Il progetto era stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma alla presenza del protagonista Sam Claflin. Canale5 ne ha già mandato in onda una sua versione con Pierfrancesco Favino, che ha ottenuto un grande successo di pubblico.

Quando e dove va in onda

Domenica 12 gennaio, dunque, segnate l’orario: alle 17,20 su Rai1 si riaprono le porte di Da noi… a Ruota Libera. Le interviste esclusive di Francesca Fialdini vanno in onda in contemporanea su RaiPlay e qui rimangono fruibili anche nei giorni successivi alla messa in onda. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio della domenica, com’è da tradizione, subito dopo la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Un programma di successo come Da noi… a Ruota Libera non potrebbe esistere senza una squadra di professionisti che lavorano dietro le quinte. Il programma è frutto della collaborazione tra la direzione Intrattenimento Day Time e Endemol Shine Italy, con un team di autori di grande talento: Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra. La regia è affidata a Elisabetta Pierelli, mentre il produttore esecutivo per Rai è Monica Gallella. Ogni dettaglio, dalla scelta degli ospiti alla costruzione delle interviste, è pensato per offrire al pubblico uno spettacolo di qualità.